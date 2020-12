Szörnyű köd ereszkedik az országra

Szombaton sokfelé borongós, szürke időre számíthatunk. A reggelre képződő pára, köd helyenként tartósan megmaradhat napközben, csupán az északi és északkeleti tájakon szakadozhat fel a felhőzet, és süthet ki rövid időre a nap.

Nyugaton kisebb esőzésre számíthatunk, de szitálás máshol is kialakulhat. Reggel, délelőtt nyugaton és északnyugaton élénk lehet a délkeleti szél. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, délután 2 és 8 fok között alakulhat a hőmérséklet. Fronthatásra nem kell számítani – írja az Időkép.

Vasárnap is többfelé folytatódik a felhős, borongós idő, a Tiszántúlon kisebb eső is kialakulhat, de a nap első felében helyenként a Dunántúlon is elkél majd az esernyő. Ugyanakkor egyes tájegységeinken akár több órára is kisüthet a nap; napközben 4-9 fok valószínű. Hétfőn a középső és déli tájakon lehet tartósan borongós, néhol párás, ködös az idő. Máshol hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Reggel sokfelé várható fagy, délután pedig 3-9 fokra van kilátás – olvasható az előrejelzésben.