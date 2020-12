Pécsi virológusok a Pfizer-vakcina mellékhatásairól

Újabb részletek derültek ki Pfizer/BioNTech-vakcináról, amelyeket a pécsi virológusok ismertettek a The New England Journal of Medicine cikkére hivatkozva. A Virológia Pécs Facebook-oldalon a mellékhatásokat kutató vizsgálatról számoltak be.

Mint írják, a szakemberek a klinikai hármas vizsgálati fázisba összesen 43 548 embert vontak be: 21 720 fő vakcinakészítményt, míg 21 728 személy placebokészítményt kapott. Miután beadták a vakcina első dózisát, 21 nappal később beadható a második dózis. A vizsgálatot 16 év feletti személyekkel végezték. A jelenleg értékelt időszak két hónap, ennyi ideig biztosan, de nagy valószínűséggel ennél jóval tovább is hatásos lesz az immunválasz.

A szakemberek úgy látják, hogy az első dózist követően 12 nappal már kialakult bizonyos fokú védelem. A második dózist követően 7 nappal már 95 százalékos hatékonyság állapítható meg.

A hatékonyság 90–100 százalék közt mozgott korcsoportok, nem, etnikum, BMI-index és egyéb egészségügyi kondíciók viszonylatában. Ez azt jelenti, hogy jó eséllyel ezek a tényezők nem befolyásolják a hatásosságát. A pécsi virológusok bejegyzésükben arról is írtak, hogy szerencsére a mellékhatások elhanyagolhatóak, így pánikra semmi ok, mindenki nyugodtan beadathatja.

Az oltás helyén némi pirosodás és duzzanat volt megfigyelhető, de csak alacsony százalékban, míg néhány alanynál az oltási hely rövid ideig tartó fájdalmát írták le. A placebokészítményhez képest gyakrabban figyeltek meg fejfájást, hidegrázást, esetenként lázat, melyek kivétel nélkül elmúltak

– írják. Hozzátették: utóbbi panaszokat a 16–55 éves korosztálynál valamivel gyakrabban figyelték meg, illetve ezek általánosságban a második dózis után is gyakoribbak voltak az első dózishoz képest. A biztonsági profil ezek alapján kifejezetten jónak mondható.

💉🧬A Pfizer/BioNTech vakcina és amit tudni lehet róla A vakcina a következő-generációs vakcinák közül az mRNS-alapú... Közzétette: Virológia Pécs – 2020. december 11., péntek