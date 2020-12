Novák Katalin: a lakástakarék-pénztár mellett is jár az otthonfelújítási támogatás

Novák Katalin újabb kérdésekre válaszolt Facebook-oldalán a január 1-jétől elérhető otthonfelújítási támogatással kapcsolatban.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter a videóban tisztázta, hogy mikor számít tb-jogviszonynak a gyed és a többi hasonló, legtöbbször kisgyermekes édesanyáknak járó támogatás. Ha valaki például gyeden, gyesen vagy gyeten van úgy, hogy korábban dolgozott, és közben is fennáll a munkaviszonya, akkor jogosult lehet az otthonfelújítási támogatásra. (Nem kell feltétlenül dolgozni a gyed alatt, ez nem feltétel a támogatásnál.) Kivételt képeznek azok, akik hallgatói vagy diplomás gyedet vesznek igénybe, nekik nem szükséges munkaviszonyt igazolni, ők anélkül is részt vehetnek az otthonfelújítási programban.

Azok, akik gyermekek otthongondozási díjában részesülnek a beteg, valódi, napi szintű gondoskodást igénylő gyermekük után, azok pedig jogosultak az otthonfelújítási támogatásra akkor is, hogyha ezen kívül nincsen más munkaviszonyuk.

Az otthonfelújítási programról szóló cikkünkben részleteztük, hogy az állami támogatáshoz pontosan milyen tb-jogviszonyt fogad el a Magyar Államkincstár. Például az itt most nem elég, ha nem dolgozik valaki, hanem maga után fizeti a tb-t. Novák Katalin arra a felvetésre is választ adott, hogy a magzatnak a számla benyújtásának pillanatában vagy a támogatási lehetőség indulásakor (2021. január 1.) kell-e legalább 12 hetesnek lennie.

A jogosultságot mindig a kérelem benyújtásakor állapítják meg. Vagyis amikor benyújtják a kérelmet, akkor kell a családnak legalább 12 hetes magzata vagy már megszületett gyermeke legyen

– fejtette ki Novák Katalin. A támogatás benyújtásánál fontos, hogy igazolni tudják, hogy a családnak egy legalább 12 hetes magzata vagy már megszületett gyermeke van. Nem ez az egyetlen fontos szabály arra vonatkozóan, hogy a gyermekek után hogyan lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást. Mint megírtuk, alapvetően azok élhetnek a lehetőséggel, akik legalább egy gyermeket nevelnek a családban.

A támogatás igénybevétele szempontjából gyermeknek számít a 25 éves fiatal is, aki együtt él a családdal. Ha a gyermek megváltozott munkaképességű, fogyatékkal él, vagy gyermekek otthongondozási díjára (gyod) jogosítja a szüleit, abban az esetben nem számít a gyermek életkora. Kiderült az is, hogy ugyanazok a számlák benyújthatók a lakástakarék-pénztári elszámoláshoz és az otthonfelújítási támogatáshoz is.

Nem zárja ki semmi, hogy ugyanazokat a számlákat mindkét esetben benyújtsák a jogosult családok

– árulta el Novák Katalin. Ám abban az esetben, ha valaki falusi csokot igényel, és ott számolja el ezeket a számlákat, párhuzamosan nem nyújthat be kérelmet a támogatás elszámolásához.

Lakástakarék-pénztári megtakarításoknál ugyanazok a számlák igen, falusi csoknál nem

− hangsúlyozta a miniszter. Az otthonfelújítási támogatással 2022. december 31-ig biztosan lehet élni.