Akasztják a hóhért: szabálysértő rendőröket büntettek

„Amire nem vagyunk büszkék, mert így nekünk sem szabad″ – kezdi videójában a Magyar Rendőrség. Facebook-bejegyzésükben meglepő őszinteséggel mutatják be, hogy bizony a rendőrség munkatársai sem mindig tartják be a KRESZ előírásait; a videóban számos szabályszegő rendőr látható: gyorshajtást, piros lámpán való átnyargalást, s záróvonal átlépését is lencsevégre kapták.

Mondhatjuk úgy is, hogy ez a Pofátlan(TAN)ítási akció különkiadása. De valójában arról van szó, hogy amit nem nézünk el másoknak, magunknak sem fogjuk. Egy rendőrautóval ugyanúgy be kell tartani a KRESZ-szabályokat, mint bármely más járművel

– írják. A videó ide kattintva elérhető.