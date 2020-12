Fekete-Győr az előválasztó-korú fiatalokat is bevonná az előválasztásba

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke Facebook-posztban közölte, hogy

A kezdeményezést a következőkkel indokolta:

Ahhoz, hogy 2022-ben győzni tudjunk, a lehető legtöbb embert kell mozgósítanunk már a jövő évi előválasztáson is. Köztük a legfiatalabbakat, akik közül sokan gondolhatják úgy, hogy egy újabb Fidesz-győzelem esetén inkább külföldre mennek tanulni vagy dolgozni – csak ne kelljen életük legszebb éveit Orbán Viktor rendszerében leélniük. Ha azt várjuk, hogy ők is szavazzanak az ellenzék közös jelöltjeire 2022-ben a Fidesz ellen, akkor beleszólást érdemelnek abba is, hogy kik legyenek azok a közös jelöltek!