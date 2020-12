Habzik a Rába több településnél

Meghökkentő jelenségre lettek figyelmesek a Rába partjánál: hazánk harmadik leghosszabb folyóján fehér hab úszik, a parton több helyen lerakódik a szennyeződés – vagy ki tudja, mi?

A különös történésre a vaol.hu figyelmét is felhívta a megyei portál egyik olvasója. Mint írják, az ismeretlen eredetű és nagy kiterjedésű habzásra a nicki műgátnál figyeltek fel, miután egy Facebook-csoportban képeket is feltöltöttek. Ezután újabb szemtanúk jelentkeztek, akik azt állítják: Szentgotthárdnál és Alszószölnöknél is hasonló volt szombaton a helyzet.

A csoportban arról írnak, hogy miután ez az árral levonul, érdemben senki nem tehet semmit, nem lehet megtalálni a kibocsátót. A hozzászólók az ausztriai áradásokkal magyarázzák a jelenséget, és ők is szennyezésről beszélnek:

Zavaros a víz, sáros, hordalékos, és ki tudja, mit engednek bele.

Lehetséges szennyezőként osztrák gyárakat is említenek a hozzászólók; többen állítják, hogy a Rába menti települések szennyvíztelepeiről a folyó áradásakor rendszeresen

a Rábába engedik a „mocskot”, a szennyvízkezelés után visszamaradt anyagot.

Az újság a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál érdeklődött az esettel kapcsolatban, illetve az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz is eljuttatták kérdéseiket, amelyekre eddig nem kaptak választ.