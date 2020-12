Fényhiány és nyálkás ólomszürkeség jön kedden

Nem túl fényesek a kilátásaink. A következő napokban kevés az esély napsütésre, és túlnyomóan borult, párás időre kell számítani – fogalmaz az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzésében. Azt is írják, hogy

markáns változásban egyelőre nem érdemes reménykedni.

Nappal is hiába kémleljük az eget, hat hete jóformán csak nyálkás ólomszürkeséget láthatunk, és úgy tűnik, hogy ez egy ideig most nem is változik meg.

Többnyire erősen felhős vagy borult, párás időre számíthatunk, csupán hétfőn süthet ki kisebb körzetekben a nap – erre legnagyobb esély a Kisalföldön van. Szitálás továbbra is előfordulhat. Általában gyenge marad a légmozgás, de kedden a Kisalföldön megélénkülhet a déli, délkeleti szél.

A leghidegebb -1 fok, a legmelegebb pedig maximum 6 fok lesz kedden napközben.