A Kórházszövetség elnöke szerint a másodállások tiltása miatt eltűnhet sok szakorvos

A magánegészségügyből folyamatosan keresik meg a kollégákat, tipikusan a hiányszakmákból: aneszteziológia, kardiológia, ortopédia, patológia, labor, röntgen stb. Konkrét jelzéseket kapok arról is, hogy komplett csapatokat vinnének el a magánintézmények

- mondta Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, az Uzsoki utcai Kórház főigazgatója a Növekedés.hu-nak adott interjúban. Szerinte nem szerencsés egyetlen szakterületet sem kiemelni, vagy azzal kivételezni, mert a másodállások tiltása miatt egy sor szakrendelés működése kerülhet veszélybe.

A szolgálati jogviszonyról szóló törvény tiltja, hogy az orvosok és az ápolók egyszerre több helyen vállaljanak munkát. A szakértők szerint ez főleg a kisebb rendelőintézetek működését lehetetleníti el, de egy, a Magyar Közlönyben megjelent szigorítás értelmében, vészhelyzet idején egyetlen egészségügyi dolgozó sem mondhat fel. Az új törvény 2021 március 1-én lép hatályba.

A Magyar Kórházszövetség elnöke azt mondta az interjúban, nyilvánvaló, hogy nincs annyi fizetőképes beteg, aki ennyi magánszolgáltatót el tudna tartani, most mégis aggodalommal tölt el minden kórházigazgatót, hogy meg tudja-e győzni erről a kollégáit, akiket még nagyobb fizetésekkel, a többes munkavállalás lehetőségével, és kisebb munkateherrel csábítanak.

De korántsem a magán- és a közellátás érdekellentétéről van itt szó - figyelmeztetett. Jelenleg a többes jogviszony biztosítja például, hogy az egyik kórház traumatológusa egy másik kórházban vállaljon ügyeletet, vagy, hogy egy fül-orr-gégész egy külső szakrendelőben dolgozzon.

Ha ez megszűnik, egy sor kórházi osztály, illetve szakrendelés működése kerül veszélybe

– emelte ki. Emellett tudni kell, hogy sokan az egészségügyön kívüli munkával egészítik ki a jövedelmüket. Ficzere Andrea példát is felhozott: az Uzsoki utcai Kórház egy sor csapatorvost is ad a különböző sportkluboknak, így például a Fradinak is, ők elvileg szintén nem folytathatják ezt a tevékenységüket jövő márciustól. Világosan kell látni, nincs minden egészségügyi feladatra mindenhol saját dolgozó

- mondta a Magyar Kórház szövetség elnöke. Hozzátette:

Senki nem tudja megmondani, hogy ki mennyi bevételtől esik el, ha nem folytathat másodállást, nagyon sokan dolgoznak erejükön felül a főállásuk mellett.