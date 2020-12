Így üzemel a pszichiátriai intézet Covid-részlege

Az országos pszichiátriai intézetben múlt héten állították fel a Covid-osztályt, erről az Index számolt be először, ám a kórház főigazgatójától úgy értesültünk, hogy már korábban is ápoltak ott covidos betegeket, csak nem egy olyan részlegen, amit most szereltek fel.

Sikerült találnunk egy olyan forrást, aki rálát az intézetben folyó napi munkára, és tisztába tettük a történteket.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben a tavaszi koronavírus-hullám óta jelentős feladat volt ellátni azokat a betegeket, akiket beszállítottak a kórházba, de nem lehetett tudni róluk, hogy fertőzöttek. A vírustesztjük ugyanis negatív volt, de később kiderült róluk, hogy mégis megtámadta a szervezetüket a betegség. Őket egy speciális osztályon helyezték el az intézetben. Fontos tudni róluk, hogy nem hétköznapi Covid-fertőzöttek, hanem pszichiátriai ellátásra szorulók.

A pszichiátriai intézet a közelmúltban kapott utasítást, hogy alakítson ki Covid-osztályt, ahol már nem csak a pszichiátriai ellátásra szoruló koronás betegeket, hanem bárkit el kell tudni látni, akit megfertőzött a vírus vagy Covid-gyanús. Ahogy a többi Covid-intézménynek, a Nyírőnek is

az ágyak 40 százalékát kellett COVID-betegek ellátására biztosítani, ebből 7 százalék ITO-s ágy.

Az ITO-s ágyakon a kritikus állapotú betegeket lehet kezelni, ismertebb nevükön ezek az „intenzíves ágyak”. A leglényegesebb elemük, hogy meg kell oldani a falból kijövő oxigénbemenetet, hiszen ha egy koronavírusos betegnek súlyosbodik az állapota, oxigénes lélegeztetést kell biztosítani számára. Ez pedig egy egyszerű oxigénpalackkal nagyon nehézkes volna.

Zsilipelés, fertőtlenítés

A többi részlegtől teljesen elkülönített Covid-osztályba egy előtér-szerű helyiségen át juthatnak be az orvosok és a nővérek, itt zsilipelnek.

Ez a helyiség arra hivatott, hogy a COVID-osztályból még a levegő se jusson át az intézmény más helyiségeibe.

Az ápolók és az orvosok itt öltöznek be a védőoverálba és itt szabadulnak meg tőle kifelé jövet. Az átöltözés együtt jár egy alapos fertőtlenítéssel is.

A kedd óta működő új Covid-részlegen jelenleg 7 beteget ápolnak, de a teljes befogadóképesség 30-40 fő. Hogy miért csak ennyi? Az ide érkezők közül akadnak Covid-gyanús betegek, akiket akkor is egyedül kell elhelyezni egy kórteremben, ha az négy vagy több ágyas, hiszen egyelőre még csak tüneteket produkálnak, de nincs pozitív tesztjük.

Akikről a teszt alapján bizonyossá válik, hogy elkapták a fertőzést, két módszer alapján helyezik el. Akiknek nincs tünetük vagy csak enyhe tüneteket mutatnak, eldönthetik, hogy az otthonukban vagy a kórházban akarnak gyógyulni. Sokaknál a család nem tudja megoldani az elkülönített gyógyulást, így bent maradnak a Nyírőben. A pozitív teszttel rendelkező, tüneteket mutató betegeket már nem kell egyenként elhelyezni, egy közös kórteremben gyógyulhatnak azokkal, akik hasonló állapotban vannak.

Ha egy pszichiátriai problémával küzdő betegnél merül fel a Covid-gyanú vagy produkál pozitív tesztet az illető, akkor a tavasszal létrehozott, elkülönített részlegben helyezik el.

74 fertőzött

A Nyírő Covid-osztályára, ahogy a többi „Covid-kórházba” az Országos Mentőszolgálat koordinálása alapján kerülnek be a gyanús és bizonyosan fertőzött (hétköznapi) betegek. Jelenleg összesen 74 koronavírus-fertőzöttet látnak el a kórházban (a régi és az új Covid-részlegen).

Múlt heti cikkünkben arról is írtunk, hogy az addiktológiai osztály egy része kiürül az új Covid-részleg felállítása miatt. A járóbeteg szakellátás (vagyis a gyógyszeres és pszichoterápiás ellátás) ugyanakkor megmaradt az addiktológián, ahogy az akut betegek ápolását is megoldják. Az akut részlegen azokat a betegeket kell ellátni, akik alkohol vagy kábítószer elvonókúrán vannak, vagy valamilyen családi, párkapcsolati krízis miatt küzdenek komoly pszichológiai problémákkal.

Az osztályon 5 orvos és 23 nővér dolgozott. Az orvosok közül mindenki az addiktológián maradt, a nővérek közül pedig heten vállalták az áthelyezést a koronás betegekhez.

Őket tudomásunk szerint nem kötelezték az új feladatra, önként lehetett jelentkezni. Az RTL Klub híradója szerint a koronavírusos betegek ápolásáért plusz pénzt kapnak a nővérek.

Azoknak kellett elhagyniuk az addiktológiát, akik csoportterápiás, pszichoterápiás kezelést kaptak, az ő ellátásukat halasztható kategóriába sorolta az intézet. Ők csak bejártak a Nyírőbe, és a terápia után hazamentek, azoknak kellett bent maradniuk, akik például vidékről érkeztek, és nem tudták megoldani a sok utazást. A 80 beteg mintegy kétharmadának kellett most távoznia a pszichiátriai intézetből, egy részük hazament, a többieket más vidéki addiktológiai központokban helyezték el ideiglenesen.

Az Indexnél egy olyan hölgy jelentkezett múlt héten, aki néhány nappal az addiktológiai osztály átszervezése előtt értesült csak róla, hogy az édesapjának nincs már hely a részlegen. Ebből úgy tűnik, hogy az intézet nem minden beteg hozzátartozóját tudta időben értesíteni az ágyak felszabadításáról.

Az Indexnek megszólaló forrás elmondta, az addiktológus főorvosnak minden beteg esetében fel kellett ajánlania a kórházi kezelés folytatását. Olyan beteget, akinek az állapota azt nem tette volna lehetővé – azaz az ambuláns kezelés nem jelentett alternatívát –, vagy bármilyen okból nem tudta elhagyni a kórházat, nem küldhette haza az intézet. Ha a betegek visszásságot észlelnek az ellátásukban, a betegjogi képviselőhöz fordulhatnak panasszal, vagy közvetlenül az orvosigazgatót is kereshetik. Ilyen megkeresés információink szerint annak ellenére sem érkezett, hogy az Indexnél pár nappal az osztály átszervezése előtt jelentkezett panaszával a fenti hölgy, és nyilvánvalóan nem ő az egyedüli érintett.

Az addiktológiai osztály az ünnepek idejére az eredeti tervek szerint is teljesen lecsökkentett betegszámmal működött volna. Az ápolók ilyenkor vagy szabadságra tudnak menni, vagy egy másik osztályon tudják tehermentesíteni a többi kimerült dolgozót.

Az osztályt tudomásunk szerint január közepétől vagy végétől szeretnék ugyanolyan létszámmal és rendszerben tovább működtetni, mint a COVID-részleg felállítása előtt.