Rendőr nyújtott elsősegélyt az autófeltörőnek, akit aztán a kórházból be is vittek az őrsre

Szabadidejében unokatestvérével kocsikázott a XVIII. kerületben egy őrmester szombat délután, amikor arra lett figyelmes, hogy az úttesten egy zavartnak tűnő férfi sétál. Megállt, majd megkérdezte tőle, hogy tud-e neki segíteni. A férfi ezután eldobta táskáját, és futni kezdett, de néhány lépés után rosszul lett, epilepsziaszerű rohamot kapott.

Az őrmester elsősegélyt nyújtott a mentők érkezéséig, akik a férfit kórházba vitték. A férfi eldobott táskájában a kerületi rendőrök egy közelben parkoló gépkocsiból származó alkatrészeket találtak, és rájöttek arra is, hogy a férfi egy másik gépkocsinak az ablakát törte be, de onnan nem lopott el semmit – számolt be az esetről a police.hu.

Bár a 42 éves férfi hamis adatokat diktált be, a rendőrök kiderítették valódi személyazonosságát. Miután kiengedték a kórházból, lopás bűntett, lopás vétség kísérlete, valamint közokirat-hamisítás bűntett megalapozott gyanújával őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.