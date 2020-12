Már online is igényelhető a Telebusz-szolgáltatás

Már online is lehet igényelni a Telebusz-szolgáltatást a www.telebusz.bkk.hu honlapon – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint az online felület egyszerűbbé teszi a megrendelést és a lemondást is.

Regisztráció után pár kattintás az igénylés, a változtatás és a lemondás, a leggyakrabban igényelt útvonalak elérhetők a „kedvencek” menüpontban, és a járatok indulásáról figyelmeztető e-mailt is be lehet állítani. Az eddigi telefonos igénylési lehetőség is megmarad, a járatigénylés szabályai nem változtak: indulás előtt legalább 30 perccel lehet kérni a járatot, lemondani pedig az indulás előtt 15 percig lehet – írják, hozzátéve: