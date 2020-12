Puszta kézzel ölte meg szerelmét egy lajosmizsei férfi

Nemcsak alkalmi partnerével, hanem más férfiakkal is táncolt egy nő még március 14-én, és ez lett a veszte. Egy lajosmizsei büfében a nő és a férfi is felöntött a garatra, olyannyira, hogy a vádirat szerint a nő bizonytalanul mozgott és a beszéde is alig volt érthető. A vádlott ismét veszekedni kezdett vele, lökdöste, mert a nő más férfiakkal is táncolt. Amikor hazaindultak, a férfi a karjánál fogva vezette a sértettet, de ismét veszekedni kezdtek.

A lajosmizsei férfi még 2019 augusztusában került érzelmi kapcsolatba a sértettel, aki alkalmanként a vádlottnál tartózkodott, de tartós kapcsolat nem alakult ki köztük. A nő ugyanis nemcsak a vádlottal tartott fenn közelebbi kapcsolatot, emiatt pedig elég gyakran veszekedtek. A vádlott és barátnője rendszeresen fogyasztottak alkoholt, a férfi részegen féltékenységből mások jelenlétében is többször kiabált a sértettel.

A fentebb is említett végzetes estén aztán a vádlott bántalmazta a barátnőjét, egyszer tenyérrel, majd kétszer ököllel megütötte az arcát. A bizonytalan mozgású, súlyosan ittas nő emiatt a földre esett, majd a vádlott mindkét lábával felváltva többször megrúgta a védekezésre képtelen sértett testét és lábait. A nő próbált továbbmenni, de a vádlott többször is nekikezdve folytatta a brutális verést: számos alkalommal, nagy erővel ütötte és rúgta a nő testét és végtagjait.

Amikor már nem bírt lábra állni, a férfi a vállára vette és elindult vele. A nő kabátja azonban elszakadt, ezért ismét a földre zuhant. Végül a vádlott elkezdte a földön vonszolni a sértettet, majd ismét a vállára véve az albérletébe vitte és ágyba fektette.

Ekkor azonban a nő már nem élt.

A vádlott másnap reggel szólt a munkaadójának, hogy a sértett meghalhatott, így az értesítette a mentőket és a rendőrséget. A sértett az elhúzódó, kegyetlen bántalmazás miatt a fején és az egész testén számos súlyos sérülést szenvedett, azonban egy súlyos fejsérülés miatt halt meg.

A letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottat a főügyészség különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja. Az ügyész végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben azzal, hogy a román állampolgárságú férfit Magyarország területéről ki is kell utasítani. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.