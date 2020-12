Ötezer ingyenes tesztet végeznek el Budapesten, online lehet regisztrálni

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon azt írta, hogy négy budapesti helyszínen fognak ingyenes antigénes teszteket végezni.

A városvezető közölte, hogy a teszteket a 18 éves feletti, lakcímkártyával rendelkező budapesti polgárok előzetes regisztráció után vehetik majd igénybe.

A tesztelés időpontja december 19–23. közt lesz, azokat négy budapesti helyszínen – a belvárosi Városháza parkban, a Széna téren, a Keleti pályaudvarnál és az Etele téri metrókijáratnál – fogják elvégezni.

A tesztek eredményét 30 percen belül megtudhatják a jelentkezők – tette hozzá Karácsony Gergely.

Az ingyenes tesztre regisztrálni a https://koronavirus.budapest.hu/teszt-eloregisztracio oldalon lehet.

A főpolgármester arról is beszámolt, hogy hamarosan elkezdődik a legfontosabb közszolgáltatásokat biztosító budapesti munkavállalók tesztelése is. Ezt a programot a Fővárosi Önkormányzat indította 100 ezer antigéngyorsteszt segítségével, de a finanszírozásában számos nagylelkű támogató, összesen mintegy 273 befizető vett részt mintegy 539 millió forint befizetésével – közölte.

Karácsony azt is elmondta, hogy a legnagyobb adomány – a járvány első hullámához hasonlóan – most is a Nyílt Társadalomért Alapítványtól érkezett. Részletezte továbbá azt is, hogy az OTP Bank ugyancsak 10 000 gyorstesztet juttatott el a fővárosnak.