A múlt heti rekordmagas halálozási adatok után már második napja jelentett viszonylag alacsonyabb számokat a hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal. Kedd reggelre 107, szerdára virradóra 144 elhunytról adott hírt a hatóság, amint azt korábban az Index is megírta. A járvány legfiatalabb hazai áldozata az elmúlt napon egy 25 éves, Down-szindrómával élő, cukorbeteg férfi volt. A koronavírus egyelőre ismeretlen okból, de kifejezetten veszélyes a Down-szindrómával élőkre, eddig már három, ezzel a rendellenességgel született áldozatról tudni Magyarországon.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár arról beszélt az operatív törzs tájékoztatóján, hogy csökkent az oktatási és nevelési intézményekben előforduló járványügyi események miatt elrendelt intézkedések száma.

Beszámolt arról, hogy szeptember elseje óta hány intézményben kellett járványvédelmi intézkedést tenni. Összegzése szerint eddig összesen 17562 e-mail-bejelentés érkezett a tárca által üzemeltetett járványügyi esemény jelzésére szolgáló e-mail-címre. Ezek alapján 8935 döntést hoztak, és ebből 3688 esetben rendeltek el rendkívüli digitális oktatást. Ötezernél több esetben rendeltek el egy-egy osztály esetében tantermen kívüli digitális oktatást.

Az államtitkár szerint változatos, 13 075 feladatellátási helyen működik a köznevelés, a tanulói létszám 10 942 ellátási helyen összpontosul. Utóbbiak közül 4099 esetén kellett valamikor az elmúlt három és fél hónap alatt intézkedést foganatosítani, az iskolák és óvodák 63 százalékánál nem volt szükség beavatkozásra. Az államtitkár köszönetet mondott a köznevelésben dolgozóknak az elmúlt hónapok heroikus erőfeszítéseiért.

Közölte azt is, hogy január 4-e után a téli szünetről visszatérve az általános iskolákban jelenléti oktatással folytatódik a tanév. A középiskolákban azonban egy hét digitális oktatás után 11-étől újra jelenléti oktatásra készülnek a mostani információk alapján. Továbbra is érvényben marad a hőmérőzés.

Január 2–3-án lesz lehetősége a pedagógusoknak ingyenes és önkéntes gyorstesztelésre a mentőszolgálat kijelölt tesztelési pontjain

– közölte az államtitkár. Hozzátette: bíznak benne, hogy a szünet után élnek majd a tanárok az előzetes tesztelés lehetőségével, ez ugyanis megkönnyítené az intézményvezetők munkaszervezés kapcsán adódó feladatainak ellátását is. Előregisztráció lesz a tesztelésre, a részletekről az Oktatási Hivatal tematikus oldalán adnak majd felvilágosítást.

Maruzsa Zoltán beszélt arról is, hogy jövőre is folytatódik majd a pedagógusok célzott tesztelése, de másképpen szervezik majd, mint eddig. Emellett továbbra is biztosítják az intézményeknek a szükséges fertőtlenítést.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője megemlítette, hogy a keddi Magyar Közlönyben új járványvédelmi intézkedéseket tett közzé a kormány. Ezek közöl csak az egyik az, hogy a tömegközlekedési eszközök vezetőinek nem kell maszkot hordaniuk. A fontosabb, hogy

fél évvel meghosszabbították a járványvédelmi készültséget.

Az elmúlt 24 óra rendőri intézkedései között említette, hogy 183 esetben léptek fel a rendőrök a maszkviselési szabályok megsértése miatt. Gál Kristóf beszámolt arról is, hogy az üzletek, vendéglátóhelyek nyitvatartási szabályainak megsértése miatt eddig 614 intézkedés történt, ebből 164 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét.

„A Somogy megyei Marcaliban egy bisztróban tartottak ellenőrzést, ott egy személyt szeszes ital fogyasztásán érték, ezért helyszíni bírságot szabtak ki, közigazgatási hatósági intézkedésként 7 napra bezárták a helyet, összesen pedig 99 üzlet, létesítmény és szolgáltatási hely bezárásól döntöttek” – tájékoztatott a szóvivő.

A hétvégén 303 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen pedig 13 429 esetben kellett intézkedni. A tranzitszabályok megszegése miatt 73 rendőri intézkedés történt.

14 021 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 5784 újat rendeltek el kedden, és összesen 42 467 zárlat van hatályban jelenleg.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a friss adatok ismertetése mellett kiemelte, hogy mindössze az elhunytak 3 százalékának nem volt krónikus alapbetegsége. Megemlítette, hogy már több mint 200 ezren regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon az ingyenes regisztrációra.

Az uniós gyógyszerügynökség december 21-i döntését követően már az idén érkezhet egy kisebb vakcinamennyiség a Pfizer készítményéből december utolsó napjaiban, ezzel kezdik majd meg az egészségügyi dolgozók oltását.

– jelentette be Galgóczi Ágnes.

Egy oltásokkal kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a fertőzés átvészelése 6 hónapos védettséget biztosít, tehát akik tavasszal betegedtek meg, azoknak ajánlott lesz az oltás.

Galgóczi Ágnes álhírnek minősítette, hogy feloldották volna az idősotthonok látogatási tilalmát.

Közölte azt is, hogy azért az ünnepek előtt megteremtik majd a lehetőséget arra, hogy az bentlakó idősek és a családtagjaik találkozhassanak. Szavai szerint az ezekkel kapcsolatos szabályokat hamarosan megkapják az intézmények.