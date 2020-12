Forró leveses fazékba esett egy ötéves tiszakeszi kislány

Egy év hat hónap szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a tiszakeszi asszonyt, akinek a keresztlánya még májusban beleesett egy földre tett leveses fazékba. A büntetést felfüggesztették két évre.

A 24.hu cikkéből kiderül, hogy az asszony már többször is vigyázott unokahúgára és idén május elsején is vállalta a gyermek felügyeletét. Az asszony levest főzött egy húszliteres edényben, majd amikor az étel elkészült, letette a forró edényt a tűzhely mellé a padlóra kihűlni, pedig a kislány is a helyiségben volt.

Amikor ki akart menni a konyhából, megcsúszott és beleesett a fazékba, ami tele volt forró levessel. A kislány a testének 58 százalékán másod-és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.