Kibővítik Budapesten a fővárosiak ingyenes tesztelését

Szerdán ötezren jelentkezhettek ingyenes tesztre, pár óra alatt betelt az összes hely. Ezért péntek délután 3-tól újra lehet regisztrálni a Fővárosi Önkormányzat által felajánlott antigénszűrésre, mely 30 percen belül kimutatja az eredményt.

Karácsony Gergely szerint a kibővített tesztelési program sem elegendő,

mert világosan látszik, hogy igény és szükség is lenne a tömeges ingyenes tesztelésre. De ez, vagyis a tömeges szűrés biztosítása a kormány dolga és felelőssége. Lenne. Mi annyit tudunk tenni, amennyi a főváros lehetőségeibe belefér.

A főpolgármester hozzátette:

Remélem, hogy a kormány most is követni, másolni fogja a budapesti városvezetés cselekedeteit a vírus megfékezése érdekében.

A teszteket a 18 év feletti, lakcímkártyával rendelkező budapesti polgárok előzetes regisztráció után vehetik majd igénybe. Az ingyenes vizsgálatra a https://koronavirus.budapest. hu/teszt-eloregisztracio/oldalon lehet jelentkezni.

A TESZTELÉS IDŐPONTJA DECEMBER 19–23. KÖZT LESZ, AZOKAT NÉGY BUDAPESTI HELYSZÍNEN – A BELVÁROSI VÁROSHÁZA PARKBAN, A SZÉNA TÉREN, A KELETI PÁLYAUDVARNÁL ÉS AZ ETELE TÉRI METRÓKIJÁRATNÁL – FOGJÁK ELVÉGEZNI.

Karácsony Gergely szerdán beszámolt arról, hogy hamarosan elkezdődik a legfontosabb közszolgáltatásokat biztosító budapesti munkavállalók tesztelése is. Ezt a programot a Fővárosi Önkormányzat indította 100 ezer antigéngyorsteszt segítségével, de a finanszírozásában számos nagylelkű támogató, összesen mintegy 273 befizető vett részt mintegy 539 millió forint befizetésével – közölte.

A főpolgármester arra is kitért, hogy a legnagyobb adomány – a járvány első hullámához hasonlóan – most is a Nyílt Társadalomért Alapítványtól érkezett. Részletezte továbbá azt is, hogy az OTP Bank ugyancsak 10 ezer gyorstesztet juttatott el a fővárosnak.