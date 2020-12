Tanulmányi kedvezményekkel segítik a tesztelésben közreműködő hallgatókat

A második hónapba léptünk azóta, hogy mi, a Semmelweis Egyetem hallgatói aktív szerepet vállalunk a Covid–19 elleni harcban! Köszönjük az áldozatos munkát! Mind büszkék lehetünk a teljesítményünkre! – írja a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Facebook-oldala.

A Közép-magyarországi régióban a Semmelweis Egyetem mellett a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói is részt vesznek a tesztelésben, ahogy Debrecenben, Pécsett és Szegeden is közreműködnek a hallgatók. A Miskolci Egyetem és a Széchenyi István Egyetem is részt vesz a további szűrésekben, ahol az egészségtudományi kar mellett a többi kar hallgatóit is bevonják.

A Magyar Nemzet arról írt, hogy ösztöndíj és fizetés mellett jelentős tanulmányi és vizsgakedvezményeket is kapnak azok az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók, akik kiveszik a részüket a koronavírus-járvány elleni védekezésből.

A koronavírus-tesztelésben és a betegellátásban segédkező fiatalokat a 2021-es tanévben nem lehet átsorolni fizetős képzésre, de félévközi beszámolók, dolgozatok alól is mentesülhetnek.

A Magyar Nemzet az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott tájékoztatásra hivatkozva arról írt, hogy a november 29. és december 20. közötti időszakban az OMSZ hétköznapokon átlagosan 555, hétvégén pedig 173 önkéntes hallgató részvételével számol.