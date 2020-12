A magyar médiabefolyástól védené a Balkánt Vera Jourova

Orbán Viktor példáját követve a kormányzó jobboldali SDS megpróbálja a szlovén társadalmat illiberálissá változtatni – mondta az Európai Parlamentben Irena Joveva liberális képviselő, az LMS nevű szlovén ellenzéki párt delegáltja. A 24.hu beszámolója szerint az EP plenáris ülésén a napirendi pont címe az volt, hogy „Magyar beavatkozás a szlovén és az észak-macedón médiába”. A vitát a legnagyobb szlovén ellenzéki párt, a szociáldemokraták (SD) elnöke, Tanja Fajon kezdeményezte.

A balkáni tényfeltáró újságíró szervezet, a BIRN decemberi cikke szerint a magyar pénzből kistafírozott macedón lapokban olyan budapesti cégek hirdetnek, amelyek nem árulnak semmit az országban.

Szlovéniában a Habony Árpád köreihez tartozó lapok egyébként ugyanazokat a bevándorlásellenes, „sorosozó”, Brüsszelt támadó jelszavakat használták a 2018-as szlovén választási kampányban, mint amelyeket a Fidesz Magyarországon alkalmaz. Hogy Janez Jansa vezetésével egyáltalán jobboldali koalíció alakulhatott Szlovéniában, abban feltételezhetően az SDS 2017 óta magyar tőkével felpumpált propagandagépezetének is lehetett része.

Az EP novemberi vitája csak a kezdet volt, azóta a bizottság cseh alelnöke, Vera Jourova konkrét tervekkel állt elő. Közölte:

A bizottság intézkedéseket tervez a médiaszabadság és a pluralizmus erősítésére.

Az alelnök múlt csütörtökön meghirdette az online dezinformáció elleni kontinentális harcot, amellyel védenék például a választásokat a külső behatásoktól.

Vera Jourova két akciótervet is meghirdetett, amelyek egyrészt szabályoznák, mennyire célozhatják meg a választókat a közösségi oldalakon elhelyezett hirdetések, a másik akcióterv még érzékenyebben érintheti a Balkánon és hazánkban is aktív magyar médiavállalkozókat: az Európai Bizottság létrehoz egy média-tulajdonviszonyokat figyelő szervezetet, ellenőrizve a tulajdonosok átláthatóságát. Azt is vizsgálják majd, hogy mennyire tisztességes az állami médiaköltések elosztása.