Az idén sokan csak legvégső esetben mentek orvoshoz

Egyből maszkot hordtunk, odafigyeltünk a biztonságra és testünk jelzéseire, amint felütötte a fejét a koronavírus, és a mai napig mindig van nálunk kézfertőtlenítő. A természetes gyógymódokban vagy nagyanyáink praktikáiban viszont kevésbé hiszünk, mint a vitaminokban.

Összességében tudatosabbak lettünk a vírus miatt egészségünkkel kapcsolatban,

ugyanakkor az idén elhanyagoltuk az általános vizsgálatokat, és kétszer is meggondoltuk, hogy orvoshoz forduljunk panasz esetén. Ezeket a tanulságokat vonhatjuk le az Allianz Hungária Zrt. A jövőről egyszerűen programja keretében meghirdetett Ép testben, ép lélekkel „korona” idején is elnevezésű idei utolsó, online, nem reprezentatív felméréséből.

A felmérésben részt vevők 67,5 százaléka vallotta azt, hogy azonnal maszkot kezdett hordani, csökkentette a baráti találkozásai számát, áttért az online vásárlásra, naponta többször is kezet mosott, és vitaminokkal próbálta erősíteni a szervezetét, miután Magyarországra is megérkezett a vírus, no és azóta kézfertőtlenítő is mindig van a táskájában. A vírus elleni védekezés legjobb eszközeként a válaszadók 9,6 százaléka nevezte meg a természetes gyógymódokat, és 3,6 százalékuk nagymamáink jól bevált módszereit: sok fokhagyma, egy kis pálinkás fertőtlenítés, és persze méz.

Mindenesetre úgy tűnik,

többet foglalkoztunk idén az egészségünkkel, mint korábban, ugyanis a kitöltők döntő többsége, 69,9 százaléka sokkal jobban odafigyel a teste jelzéseire,

rendszeresen szed vitaminokat, és arra is ügyel, hogy megfelelő minőségű ételt, sok zöldséget, gyümölcsöt egyen. Viszont a válaszadók több mint fele, 52,4 százaléka nyilatkozott úgy az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos szokásairól, hogy az idén inkább hanyagolta azokat, és csak a legszükségesebb esetben fordult orvoshoz.

Ép ésszel túlélni

A karantén túlélésével és mentális egészségük megőrzésével kapcsolatban a résztvevők 32,9 százaléka vallotta azt, hogy odafigyelt a biztonságra, de ezenfelül semmi különöset nem tett, mert egyedül is meg tud birkózni a problémákkal. Közel ugyanennyien, 30,5 százalék viszont jobban odafigyelt a családjára, a barátaira, mert nélkülük biztosan megőrült volna.

Mintegy 19,5 százalékuk életében váltak rendszeressé a Skype-, Zoom-, FaceTime-beszélgetések, 13,4 százalékuk kezdett új hobbiba, hogy lekösse a figyelmét, és csupán 1,2 százalékuk kért külső segítséget, fordult például pszichológushoz.

A kitöltők közel fele, 41 százaléka úgy érzi, hogy egészen jól van lelkileg.

Ennél kicsit kevesebben, 37,3 százalék vallotta azt, hogy hullámzó a kedélyállapota, jobb és rosszabb periódusok váltják egymást. 13,3 százalékukat nagyon megviseli a világjárvány, aggódik a szeretteiért, s szerencsére csupán 6 százalékuk számolt be arról, hogy ráunt minden új hobbira, és teljesen megcsömörlött.

Gyógyítás koronavírus után

Ebben az évben alkalmazkodtunk a járvány miatt bevezetett szabályokhoz, a jövőben azonban érdekes módon ugyanannyian (12,3-12,3 százalék) továbbra is az online konzultáció lehetőségét választanák, mint amennyien arra vágynak, hogy végre élőben találkozzanak az orvosukkal, pszichológusukkal, mert hiányzik nekik a valódi jelenlét.

A jövővel kapcsolatban a legtöbben (48,2 százalék) arra a válaszra kattintottak, miszerint többet foglalkoznak majd a megelőzéssel, a testi és a mentális egészségük megőrzésével, illetve úgy vélik, hogy gyorsabban készülnek el a járványok visszaszorítását szolgáló új gyógyszerek és vakcinák is.