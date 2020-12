Boldogtalan Facebook-posztban kíván boldog karácsonyt az Országos Mentőszolgálat

Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ez talán a mentők eddigi legnehezebb karácsonya. Magyarország 255 mentőállomásán, 8500 bajtársunkkal egész évben készen álltunk, hogy segíteni tudjunk több, mint 1 millió bajbajutottnak, és emellett több, mint félmillió covid mintavételt végeztünk eddig. A magánéletünkben is mindent megtettünk, hogy egészségben szolgálhassuk hivatásunkat, de sajnos a korona vírus a mentők közösségét is érintette. Több bajtársunkat is elveszítettük a harc során, ami beárnyékolja az idei karácsonyunkat.De a „harc” még nem ért véget, és mi nem adjuk fel! Fontos, hogy tartsátok be a mi Palink tanácsait, mert minden élet számít! Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!