A holnapi ülésén dönt a kormány arról, hogy feloldja-e szenteste a korlátozásokat. „Még nem világos” – ezt maga Orbán Viktor mondta december 18-án, a közrádióban adott interjúban. A kormányfő szerint „egy este lehet, hogy belefér”, de nem akarja, hogy az emberek kockáztassanak, ezért arra kért mindenkit, maradjanak inkább otthon,

idén kis karácsony lesz, talán húsvétkor, vagy a következő karácsonykor megülhetjük a szokásos nagy családi ünnepeket.

„Visszatérünk rá, nem akarok olyan ígéretet tenni, amelynek nem tudok eleget tenni” – egészítette ki ezt már a TV2-ben.

A miniszterelnök jogosan aggódik, hiszen egy hét alatt 22 589-cel nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma, már harmadik egymás utáni nap 180 feletti elhunyt van. Tény, hogy a két héttel ezelőtti adatokhoz képest (30 122 azonosított fertőzött) alacsonyabb ez a szám.

Az viszont biztos, a koronavírus elleni védőoltás beadása csak a szentestét követően, a két ünnep között kezdődik meg a lakosság számára, ahogy az országos tisztifőorvos elmondta.

Türelmetlenül várjuk, hogy az Európai Gyógyszerügynökség megadja az engedélyt

– jelentette ki Müller Cecília, hozzátéve, hogy a nemzeti hatóság ennek alapján adhatja majd ki a forgalmazási engedélyt.

Fontos, hogy mindenki el tudja majd dönteni szabadon, hogy kíván-e élni az oltás lehetőségével. Először azonban az egészségügyi dolgozókat fogják beoltani, mivel ők vannak a leginkább kitéve a fertőzés veszélyének – mondta.

Mi van most érvényben?

A pandémia idején nagyon sok bejelentést tesz nagyon sok ember nagyon sok időpontban, ezért érdemes időrendi sorrendbe tenni a történéseket.

Várhatóan járványügyi lazításokat készítheti elő a kormány – írta meg az Index december 3-án egy miniszterelnöki Facebook-poszt alapján, aztán rá pár napra, egészen pontosan december 7-én megszólalt a kormányfő: a szigorú intézkedéseket fenn kell tartani. A jelenlegi kijárási korlátozás érvényben marad 2021. január 11-ig, este 20 óra és reggel 5 óra között (A legutóbbi korlátozások november 11-én léptek a hatályba.) Azt már akkor elmondta, hogy december 21-én döntik el, hogy szenteste kivétel lesz-e ezalól.

A szilveszteri bulikról, partikról és utcabálokról meg kevésbé szükséges szólni, hiszen tudjuk, hogy azok eleve nem játszanak, maximum a saját kertünkben tüzijátékozhatunk. A mindezekről szóló kormányrendelet december 16-án, szerdán jelent meg a Magyar Közlöny 280. számában.

Na, de miről dönthetnek holnap, mi változhat?

1. Most a magán- és családi rendezvények úgy tarthatóak meg, ha azon maximum tízen vesznek részt. Tehát lazítás nélkül is karácsonyozhatunk, ha nem lépjük túl ezt a létszámot, magyarul kevesebb rokont hívunk meg, ami az Indexnek nyilatkozó szakértő szerint sem rossz ötlet, mármint a megfelelő távolság betartása a szeretteinktől, barátoktól. A részleteket itt szedte össze az Index.

Opció lehet, hogy Orbán Viktor a maximális létszámot emeli meg holnap

2. A korlátozások értelmében tudjuk jól, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, tehát a rokonoknak, barátoknak az ajándékozás és az ünnepi vacsorát követően haza kell érniük este 8-ig, ha nem alszanak ott.

Opció lehet, hogy Orbán Viktor a kijárási tilalmat törli el, tehát nem kell majd este 8 órára hazaérni. Ha igen ,és hogy ez december 24-25-26-án is érvényben lesz-e további kérdés.

Már szinte megszokottá vált, hogy hatéves kortól mindenkinek kötelező az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselnie például a tömegközlekedési eszközökön, a tízezer fősnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, minden olyan helyiségben, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak, az üzletben történő vásárláskor, illetve az üzletben történő munkavégzéskor, a bevásárlóközpontokban az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével, a levéltárakban, vagy a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén is.

A maszk a védekezés egyik legfontosabb eleme, ezért nem lehet opció a felfüggesztése, főleg, hogy családi eseményeken nem kötelező viselni, csak javallott.

Teljes biztonságot csak az adhat, ha idén karácsonykor nem találkozunk a szeretteinkkel, de ha mégis emellett döntünk, akkor érdemes néhány alapelvet betartani – ezt már Sárosi Balázs, a Wáberer Medical Center (WMC) járóbeteg-divíziójának vezetője mondta az Indexnek. A szakorvos elárulta, hogy ő is találkozni fog karácsonykor a szeretteivel, köztük idős édesanyjával is, azonban mindenki végig maszkot fog viselni, ahogy továbbra is odafigyelnek a megfelelő kézhigiénés szabályok betartására is. Kiemelte a távolságtartás fontosságát, amit, ha a kormánydöntés felfüggeszti azt, hogy a magán- és családi rendezvényeken a maximális létszám 10 fő lehet, nehezebb lesz kivitelezni.

Janus arcú ünneplés

Ahogy Orbán a fentebb idézett rádióinterjúban is utalt rá,

a kormány nem akar kockáztatni, ezért óriási lazításokra ne számítsunk.

A hazai egészségügyi rendszer lassan 1 éve csúcsra van járatva, óriási a kórházak, az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége,

Ha azt kérdezi, hogy ma milyen állapotban van az egészségügy, akkor azt kell mondanom, hősies állapotban van az ellátórendszer. Emberfeletti és erő feletti munkát végeznek. Nagyon jó orvosaink, nagyon jó ápolóink vannak, akiknek egyetlenegy dolog fontos: rajtunk segítsenek, minket, magyarokat megmentsenek.

– foglalta össze a helyzetet a TV2-ben a miniszterelnök.

A gazdaság, az emberek is megsínylik a pandémiát, mindenki azt várja, hogy végre elinduljon az oltás és ha lassan is, de visszatérjen koronavírus előtti időszak az emberek életébe.

Ugyanakkor – ahogy a miniszterelnök fogalmazott – „Karácsony lesz, a kérdés az, hogy hányan lehetünk ott a pillanatnál.”

Várjuk tehát a kormánydöntést a kereszténység legfontosabb ünnepe előtt.

