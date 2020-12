A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad: az anyaországi magyarság, a Kárpát-medencei magyarság és a diaszpóra magyarsága is – mondta Semjén Zsolt, a nemzetpolitikáért is felelős miniszterelnök-helyettes a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Utalt arra: az Alaptörvényben jelezték, hogy Magyarország nemcsak felelősséget vállal, de visel is a külhoni magyarokért.

Semjén Zsolt szerint a külhoni támogatáspolitika négy eleme közül a legfontosabb az identitás megerősítése. Ehhez sorolta az erdélyi Sapientia Egyetem vagy a kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Főiskola működtetését, ezer óvoda építését, illetve tatarozását és több mint háromezer templom felújítását vagy építését is.

Szerinte a gazdaság támogatása jó az ott élő magyaroknak, akiknek a megélhetését segíti, de a többségi nemzetnek is munkát, infrastruktúrafejlesztést, forrásokat jelent. Minden egyes, külhonban befektetett forint legalább 50 fillérnyi GDP-növekedést eredményez a magyar gazdaságnak és két forint növekedést az adott terület GDP-jében – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Szólt arról is, hogy a kormány támogatja az etnikai alapú magyar pártokat, mert nem mindegy, hogy egy területnek magyar képviselője, polgármestere van-e, hogy a magyar szervezetek benn vannak-e az adott utódállam parlamentjében, vagy szerencsés esetben kormányon vannak-e ezek a pártok az utódállamban.

A honosítást mint a külhoni támogatáspolitika negyedik pillérét az asszimiláció megállítása lehetőségének, a „Trianonra ma adható reális válasznak” nevezte.

Több mint egymillió-egyszázezer „nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká” teljes jogú állampolgársággal, szavazati joggal – jelezte Semjén Zsolt.