Normál időben kezdődhetnek az éjféli misék

Az Orbán-kormány szentestére enyhítéseket jelentett be, egészen pontosan december 24. estéjétől december 25-én reggelig felfüggesztik a kijárási tilalmat. Ez a döntés felveti a kérdést, hogy a Magyar Katolikus Egyház vajon a hagyományos időben tartja-e meg az éjféli miséiket, hiszen a tiltás megszűnt.

Az Index úgy tudja, hogy a misék megtartásáról az egyházmegyei vezetők rendelkezhetnek, és ehhez kell a megyék plébánosainak, papjainak tartani magukat,

a legtöbb templomban már előre a szimbolikus mise előre hozott időpontjáról, illetve az online közvetítésről döntöttek.

Az Index egyházi forrása azt közölte, hogy a hívek szigorúan betartják a biztonsági intézkedéseket, és persze szomorú látványt nyújtanak a félig üres szentélyek, ám most ez mindenki érdeke.

Arról is kaptunk információt, hogy a kormány bejelentése után valószínűsíthető, hogy a magyarországi egyházmegyék vezetői egyeztetni fognak, és egymást meghallgatva döntenek arról, hogy az alájuk tartozó területeken mikor celebrálják az éjféli miséket. Forrásunk szerint a legfontosabb szempont továbbra is az emberek egészsége kell hogy legyen, akkor is, ha a tapasztalat az, hogy az utóbbi időben megnövekedett a hívők igénye a misékre.