Mennyit keresnek a kormánytagok?

A kormányfő és a miniszterek fizetése önmagában nem kiugróan magas az átlagos országgyűlési képviselők alapilletményéhez képest, de ha egy politikus a képviselőség mellett miniszterként vagy államtitkárként is tevékenykedik, akkor már több millió forintra is jogosult.

Sorozatunk első részében az önkormányzati képviselők fizetését néztük meg, majd a polgármesteri illetményekkel folytattuk a sort. Míg az önkormányzati képviselőknél nincs egységes számítási szabályzat, addig a polgármesterek esetében jóval átláthatóbb, hogy mennyit is keresnek. Hasonló a helyzet az országgyűlési képviselőknél is. A kormányfő és a miniszterek fizetésének megállapítása és átláthatósága talán a legegyszerűbb.

A jelenleg hatályos, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szerint a miniszterelnök a minisztereknek tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra személyi illetményt állapíthat meg.

A személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szerv, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülő, legnagyobb éves jövedelem egytizenkettedét

– olvasható a törvényben.

A kormany.hu dokumentumtárából egyszerűek kikereshető, hogy a politikai vezetők, a miniszterek és az államtitkárok mennyit keresnek havonta.

Az itt fellelhető nyilvános adatok szerint a miniszterek általános személyi illetménye 2020. március 1. és 2021. február 28. között bruttó 1 979 400 forint. Az államtitkárok személyi illetménye havi bruttó 1 750 000 forint.

Ha egy politikus a miniszteri és az államtitkári pozíció mellett országgyűlési képviselő is, akkor még pluszban a képviselői alapilletményt, vagyis havi bruttó 1 103 400 forintot is megkapja.

A képviselői alapilletménnyel havi bruttó 3 082 800 forintra jogosultak a következő kormánytagok:

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes

nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes

pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter Nagy István agrárminiszter

agrárminiszter Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter

családokért felelős tárca nélküli miniszter Rogán Antal , a miniszterelnök kabinetfőnöke

, a miniszterelnök kabinetfőnöke Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

A képviselői mandátummal nem rendelkező kormánytagok havi bruttó 1 979 400 forintra jogosultak, ők az alábbiak:

Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes

belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Benkő Tibor honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere Palkovics László innovációs és technológiai miniszter

innovációs és technológiai miniszter Varga Judit igazságügyi miniszter

Két kivételes díjazású minisztere is van a kormánynak, Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter havi bruttó 5 000 000 forintra jogosult, ugyanezt az összeget kapja Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter is, aki azonban a képviselői alapilletményt is kapja, tehát összesen havi bruttó 6 103 400 forintot.

Kevesebbre jogosult Orbán Viktor, mint több kormánytag

A miniszterelnök havi illetményének az összege megegyezik a köztisztviselői illetményalap harminckilencszeresével. Az illetményalapot minden évben a költségvetésben határozzák meg.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti az illetményalap 2020. évben 38 650 forint.

Ezt azt jelenti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök havi bruttó 1 507 350 forintra jogosult miniszterelnökként, ehhez jön még hozzá neki is a képviselői alapilletmény, tehát összesen havi bruttó 2 610 750 forint az alapfizetése.

(Borítókép: Orbán Viktor és Semjén Zsolt az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 30-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)