Merkely Béla az ünnepek alatt is dolgozik, hogy a kollégák pihenhessenek

Merkely Béla rektor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója számára is rendhagyó lesz az idei karácsony. A világhírű szakember már több családtagjával egyetemben átesett a koronavíruson, azonban így sem lesz számukra könnyű az ünnepi időszak.

A családom számára az egyik legfontosabb ünnep a karácsony. Heten vagyunk testvérek, nekem három gyerekem, sőt, már egy unokám is van. A karácsony pedig jó alkalom arra, hogy együtt legyünk mindannyian. Ez idén olyan szempontból lesz másként, hogy nagyobbik fiam, dr. Merkely Gergő a Semmelweis Egyetem PhD-sa, jelenleg a Harvard Medical School, Brigham and Women’s Kórház ortopéd osztályának tudományos munkatársa, így családjával most nem tud hazajönni az ünnepekre. A kisebbik fiam, Marci, a feleségem és édesapám, valamint három testvérem és jómagam is átestünk már a koronavírus-fertőzésen, és erre most egyfajta óvatos lehetőségként is tekintek. Szabadabban találkozhatom a családommal, mert mi vagyunk számukra a nyájimmunitás