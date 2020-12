Idős embereket fosztott ki a borsodi bűnbanda

Kifosztás, lopás és annak kísérlete miatt vádat emelt a Szarvasi Járási Ügyészség hét büntetett előéletű borsodi férfi ellen, akik közműszolgáltatók képviselőjének adták ki magukat, és 29 idős embert károsítottak meg országszerte – tájékoztatta az MTI-t a Békés Megyei Főügyészség.

A 24 és 51 év közötti férfiak 2018 áprilisa és 2020 februárja között Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Nógrád és Hajdú-Bihar megyei településeken fosztogattak. A helyszínekre hozzájuk nem köthető személygépkocsikkal utaztak. Többnyire villanyóra-leolvasásra hivatkoztak, és jellemzően 11 ezer forintos túlfizetésre hivatkozva bírták rá az egyedül élő, beteg, idős, 76 és 91 év közötti sértetteket, hogy az általuk felkínált 21 ezer forintból visszajáró összeg miatt elővegyék a pénzüket. Előfordult, hogy

az odaadott tízezrest hamisnak minősítették vagy elszakították, így vették rá a sértetteket, hogy ne a pénztárcájukból adjanak nekik bankjegyet, hanem elővegyék a spórolt pénzüket.

A bűncselekményeket 2–4 bandatag követte el. Megbeszélték, ki a sofőr, ki a figyelő, ki megy be a sértetthez. Miután kifigyelték a pénz helyét, egyikük kisebb műszaki probléma vagy az elektromos berendezés ellenőrzésének ürügyével elterelte az áldozat figyelmét, míg társa elvette a pénzt. Volt, ahol néhány tízezer forintot vettek el, de olyan helyszín is, ahonnan kétmilliót zsákmányoltak. Ahonnan tudták, az arany ékszereket is elvitték.

Az elkövetőkre az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását kérte.