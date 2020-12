A kórházakban is igyekeznek szebbé tenni a karácsonyt

Igyekeznek a kórházakban is ünneppé varázsolni a karácsonyt – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint

Az egészségügyi személyzet adventi koszorút, gyertyákat helyez ki, valamint karácsonyfát állít, hogy szebbé varázsolják a pácienseknek az ünnepi időszakot. A betegek egyházi személyektől, sok esetben pszichológustól is segítséget kérhetnek, a haldoklóktól pedig a látogatási tilalom ellenére is elbúcsúzhatnak a hozzátartozók.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Sajtószolgálathoz eljuttatott közleményében fejezte ki köszönetét az ünnepek alatt is szolgálatban lévő egészségügyi dolgozóknak. Aláhúzták:

A köszönet mellett fontos az is, hogy életpályájukat kiszámíthatóbbnak érezzék, és anyagilag is érezzék a megbecsülést. Ezért indítottuk minden idők legnagyobb ápolói béremelési programját, és januártól jelentős orvosi béremelési program is kezdődik.