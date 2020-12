Kormányinfó: a Dél-pesti Centrumkórházban kezdődik karácsony után az oltás

Hétfőn ülésezett a kormány és döntött a szentestére vonatkozó kijárási tilalom felfüggesztéséről, valamint tárgyalt a vírushelyzetről is. Egyelőre nincs trendforduló a világban, terjed a járvány Európában is, ahol fenntartják a korlátozó intézkedéseket. Magyarországon december 24-én este egyetlen napra felfüggesztik a kijárási tilalmat. A tízfős létszámkorlátozás érvényben marad, de a 14 év alatti gyermekeket nem kell ebbe beleszámítani – mondta el a keddi Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A mutálódott vírus miatt Nagy-Britanniából nem érkezhetnek az országba személyszállító gépek a kormány döntése alapján, hasonlóan mintegy más negyven országhoz. Gulyás Gergely szerint

úgy tűnik, túl vagyunk a járvány második hullámának csúcspontján,

és remélhetőleg folytatódik a fertőzöttek számának csökkenése is.

A kormány január 11-ig fenntartja a veszélyhelyzet miatt korábban hozott intézkedéseket, mert bebizonyosodott, hogy ezekre szükség volt az esetszámok csökkentése érdekében. A vakcináról szólva elmondta, a Dél-pesti Centrumkórházban 5500 vakcinával megkezdődik december 27-én az oltás. Szólt arról is, hogy még a hónap vége előtt további Pfizer-vakcina-szállítmány érkezik hozzánk, de várjuk a kínai oltóanyagot is. Hangsúlyozta, hogy

csak ellenőrzött készítményekkel folyik majd az oltás.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter utalt rá, hogy már 307 ezren regisztráltak az oltásra. Eddig 17 és fél millió adag vakcinát kötött le a világban a kormány. Egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg az Országos Gyógyszerészeti Intézet vizsgálja a kínai oltóanyagot és ha az engedélyeztetési eljárás befejeződik, akkor körülbelül félmillió adag kínai vakcina is rendelkezésre áll majd. Megerősítette azt is, hogy

a kormány nem tervezi, hogy kötelezővé tegye az oltást az egészségügyben dolgozók számára, ez továbbra is önkéntes és ingyenes.

Elhangzott az is, hogy aki regisztrált, az elvileg választhat, hogy milyen vakcinával oltatná be magát, de ha a választott vakcina még nem áll rendelkezésre, akkor elképzelhető, hogy emiatt csak hónapokkal később oltják be.

Kérdésként elhangzott, hogy lesz-e nálunk vakcinaútlevél, illetve elképzelhető-e, hogy idővel valamivel dokumentálni kell, ha az ember nagyobb rendezvényre megy, hogy már kapott oltást. Erre Gulyás Gergely azt mondta, hogy valószínű, hiszen az Unióban sokfelé tervezik ennek bevezetését, különösen ha tömegessé válik az oltás és ezt elsősorban majd a légitársaságok fogják megkövetelni az utazóktól.

A Brexittel kapcsolatban elhangzott, hogy ha nem lesz megállapodás idén az Egyesült Királyság és az Unió között, akkor 2021-től vámhatárokat állítanak fel az államok, viszont egy korábbi megállapodás alapján 2021 október 1-ig még személyigazolvánnyal is be lehet majd lépni Anglia területére.

A hazai gazdaságvédelmi intézkedések közül Gulyás Gergely kiemelte: 2021-ben meghosszabbodik a hiteltörlesztési moratórium, június 30-ig. Ez azokra vonatkozik, akik 2020 márciusa előtt vettek fel kölcsönt, vagyis erre jelenleg 2,6 millió család és majdnem egymillió vállalkozó jogosult.

Gulyás Gergely a helyi iparűzési adóra is kitért. Mint mondta: a kormány döntött arról, hogy hogy a kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozások iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken, ezzel 150 milliárd forintot hagynak a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknál. Jelezte: a 2011-eshez képest így is több mint 50 százalékkal több iparűzési adó marad az önkormányzatoknál. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a 25 ezer fő alatti településeket kompenzálni fogja a kormány. A nagyobb városokkal tárgyalásban vannak.

A kormány döntése értelmében a gyermeket nevelők, gyermeket váró családok megsegítése érdekében hatmillió forintig legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási kölcsönt adnak, ennek a fele vissza nem térítendő támogatás.

Kérdésre válaszolva a kormányszóvivő megerősítette, hogy az iskolai, óvodai területen dolgozóknak a második félév kezdete előtt, január 2-án és 3-án önkéntes tesztet hirdetnek, amelyre online lehet jelentkezni december 23-tól. A szűrést az országban 99 helyszínen végzik majd. Véleménye szerint az Operatív Törzs a két ünnep között dönthet arról, hogy folytatódik-e az iskolákban a digitális oktatás, vagy sem.

Szó volt arról is hogy a kárpátaljai magyarok védelme érdekében a kormány továbbra is napirenden tartja a kisebbségek helyzetének kérdését az a NATO, az EBESZ és az Európa Tanács legmagasabb fórumain, hogy megpróbálják jobb belátásra bírni az ukrán vezetést, és fenntartani a jószomszédi viszonyt.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre megerősítette, hogy hosszas tárgyalás után végre aláírták a megállapodást a Norvég Alappal. Ez 214 millió euró, azaz mintegy 74 milliárd forint felhasználást teszi majd lehetővé pályázati formában.

(Borítókép: Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra a mai Kormányinfón. Fotó: képernyőkép / M1)