Felújították a Zagyva-hidat Szolnokon

Közlekedésfejlesztést valósított meg Szolnokon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert több mint 2,6 milliárd forintból a város önkormányzata. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a Dr. Sebestény utat fejlesztették a Besenyszögi útig.

A munkálatok a Zagyva-híd felújításával kezdődtek: a híd útburkolata, korlátai, a kerékpársáv és a járdák is megújultak, valamint korszerűsítették a közvilágítást.

Megújult emellett a Városmajor út és a Bimbó út közötti útszakasz. A Bimbó úttól a Mester úti körforgalomig új út épült a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak – ott kiépítették a teljes közvilágítási hálózatot –, és a munkálatoknak köszönhetően a Tallinn városrész is bekapcsolódott Szolnok kerékpárút hálózatába. Két új buszöböl is létesült – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. Az új úttal Szolnokon új „városkapu” jött létre, mivel közúti kapcsolatot biztosít a centrum környéke (Várkonyi István téri körforgalom), a Besenyszögi út és a közeljövőben megépülő M4-es gyorsforgalmi út között. Utóbbival a város északról is elkerülhető lesz – közölték.