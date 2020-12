Szentesti tiltások és könnyítések

A kormány december 24-e estéjétől december 25-én reggelig felfüggesztette a kijárási tilalmat Magyarországon. Az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben .

Hány embert hívhatok az ünnepi vacsorára?

A 14 év alatti gyermekeket nem számolva tíz felnőtt lehet az asztal körül. Vagyis a magánrendezvényeknél az eddigi tízfős korlátozás nem változott.

Hazamehetek-e a vacsora után, ha az belenyúlik a késő estébe?

Igen, szenteste éjjel ki lehet menni az utcára, de csoportosulni akkor sem szabad. Vagyis ezen az egyetlen éjszakán közlekedhetünk a városban úgy is, hogy a rendőrök nem kérnek tőlünk igazolást az úti célunkról.

December 25-én este is kimehetünk az utcára?

Nem, a kormány döntése szerint csak december 24-e éjjelére vonatkozik a lazítás. December 25-én és 26-án már a korábbi szabályozás lesz újra érvényben, vagyis 20 óra után csak nyomós indokkal lehet az utcán tartózkodni.

Nyitva lesznek-e az élelmiszerboltok?

Nem, karácsony este a boltok sajátos, ünnepi rend szerint lesznek nyitva, jellemzően délig, esetleg 14 óráig.

Hova mehetek, ha gyógyszerre lenne szükségem szenteste?

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is ügyeleti rendben dolgoznak. Szenteste nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarend szerint, hanem általában csak 12 óráig tartanak nyitva. Azok a patikák, amelyek 24 órás nyitvatartásban dolgoznak, illetve amelyek az ünnepnapokon is rendszeresen nyitva vannak, szenteste is ügyeletben lesznek, biztosítják a gyógyszerellátást.

Mi a helyzet a benzinkutakkal?

A benzinkutak egy része nyitva lesz szenteste is, de jellemzően a töltőállomásoknak is egyedi, ünnepi nyitvatartásuk lesz.

Lehet-e menni misére?

A kormány döntése alapján igen, szenteste ki lehet menni az utcára, el lehet menni a szentmisékre. Az operatív törzs azonban többször is felhívta figyelmet arra, hogy ezeken a helyeken is ügyelni kell a maszkviseletre, a távolságtartásra, a higiénés szabályok betartására.

Meg lehet-e látogatni a távolban élő rokonokat?

A rendelet felfüggesztése lehetővé teszi, hogy a családok (tíz főig) együtt töltsék az ünnepeket, és a vacsora után biztonságosan hazaindulhassanak. Müller Cecília országos tisztifőorvos azonban arra kért mindenkit, fontolja meg, hogy meglátogatja-e idős vagy veszélyeztetett rokonait. A szakember szerint a szenteste egy lehetőség, amivel úgy kell élni, hogy a biztonság fennmaradjon. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is azt kérte, hogy az idén ne legyen nagy családi karácsony, csak kis karácsonyt tartsunk.

Szilveszter estére is jön a lazítás a kormánytól, lehet majd menni bulizni?

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet csak és kizárólag szentestére függesztette fel a kijárási tilalmat. Korábbi nyilatkozatok alapján várhatóan szilveszterkor életben maradnak a kijárási korlátozások, sem az utcai, sem a házibulikat nem engedik az idén a hatóságok.

Hogyan közlekedhetek szenteste?

Saját gépjárművel, taxival szabadon lehet közlekedni. A BKV tájékoztatása szerint december 24-én reggel és napközben szombati menetrend szerint közlekednek a BKV-járatok, míg 16 órától csak éjszakai járatok indulnak. A Nagykörúton a 6-os villamos végig járni fog. Ahol a csatlakozó járatok érkezése szükségessé teszi, az utolsó jármű a másik bevárásával indul, így 15.30-kor a Deák Ferenc téren kölcsönösen bevárják egymást az utolsó metrószerelvények (ezalól kivételt képez a kisföldalatti), illetve a metróállomásokról induló járatok többsége is megvárja az utolsó metrószerelvényt. A 16 óra után közlekedő éjszakai járatok és a 6-os villamos menetrendje a BKV honlapján megtalálható.

A MÁV-Start és a Volánbusz járatai szombati menetrend szerint közlekednek. A cég közlése szerint az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabadnapi menetrendnek megfelelően, a megszokottnál ritkábbanés korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok. A 26 éven aluli, már nem tanuló fiatalok a 33 százalékos hétvégi kedvezményt igénybe vehetik – közölte a MÁV.