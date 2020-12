Müller Cecília bemutatta a teljes oltási protokollt

Bizakodásra ad okot az enyhén csökkenő tendencia, a szomszédos országokat figyelve azonban látható, hogy elkezdett újra emelkedni a fertőző betegek száma, ezért óvatosan kell kezelni a stagnáló helyzetünket járványügyi szempontból

– utalt Müller Cecília a szerdai koronavírus-adatokban észrevehető csökkenésre az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a legfiatalabb elhunyt 29, a legidősebb pedig száz éves volt az elmúlt 24 órában, és emlékeztetett a higiénés szabályok betartására is.

Kiemelte, hogy az ünnepek alatt is készül az ország a vakcina fogadására, így az egészségügyi szolgáltatók, és az a 25 oltópont is, ahol a védőoltást fogják beadni. Emlékeztetett, hogy az első alkalommal december 26-án érkező Pfizer vakcina egyfajta jelképes mennyiség lesz, az egészségügyi dolgozók számára.

Velük kezdik a védőoltások beadását december 27-én a Dél-pesti Centrumkórházban

– hangsúlyozta az országos tisztifőorvos, majd arról is beszélt, hogy kedden késő este megérkezett a vakcina leirata, amely többek között azokat az oltás beadásának technikáját is leírja. Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy allergiás tünetek is felléphetnek

nagyon fontos, hogy az oltakozó közölje, hogy pontosan mire allergiás.

Arról is beszélt, hogy aki szeretné magát beoltatni, az oltással összefüggő tájékoztatást követően alá kell, hogy írjon egy beegyező nyilatkozatot is, hiszen egy önkéntesen felvehető védőoltásról van szó. Kiemelte, hogy miután megtörtént az oltakozás, a pácienst még húsz percig megfigyelés alatt tartják, arra az esetre, hogyha bármiféle reakció fellépne, akkor azt gyorsan el is tudják hárítani.

Beszélt arról is, hogy az oltást követően mindenki kap egy kártyát, amelyen szerepelnek az adatai és az is, hogy mely vakcinát kapta meg. Feltüntetik annak gyártási számát, és azt is ráírják, hogy 21 nappal később ismételten kell jelentkeznie az oltóhelyen, hogy megkapja a másik védőoltást is.

Müller Cecília figyelmeztetett arra, hogy az oltakozás után

mindenki figyelje magát és ha bármilyen tünetet észlel, jelezze az oltóorvos számára.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy az oltóanyag leírása szerint jellemzően helyi reakciók fordulhatnak elő, mint az influenza-oltás beadásánál. Ugyanígy, normális, ha egy kicsi fájdalom, bőrpír, vagy duzzanat keletkezik, azonban ezek maguktól elmúlnak, és természetes reakciók.

Megjegyezte, hogy nagyon ritka esetekben előfordulhat nyirokcsomó-duzzanat, vagy izomfájdalom, esetleg hőemelkedés. Müller Cecília azt javasolta, hogy az oltakozás után pihenjünk, erőtejes fizikai munkát ne végezzünk.

Óva intette azonban a várandós nőket az oltástól, nekik egyáltalán nem ajánlja.

Nem ajánljuk egyelőre az oltást a várandósoknak illetve azoknak, akika közeljövőben terveznek várndósságot, illetve, hogyha oltkaoznak, akkot azt követően azt javasoljuk, hogy 2-3 hónapig ne vállaljanak gyereket. Tehát legyen egy kis ablakidő, egy kis ablakperiódus, a védőoltás beadását követően a fogamzás 2-3 hónap múlva történjen meg

– részletezte. Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy sok kérdés van, amelyet még nem lehet megválaszolni, hiszen nem telt el annyi idő, hogy a hosszútávú hatásokat is meg lehessen vizsgálni. Hozzátette, hogy a vakcina beszállítása folyamatos lesz, és az oltási terv alapján mindenkinek lehetősége nyílik idővel arra, hogy beoltassa magát.

Kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, Magyarországon talán nem kell sokakat meggyőzöm erről, hiszen nagyfokú bizalom van a védőoltások iránt, számos fertőző betegségtől meg tudtunk szabadulni éppen a védőoltások segítségével, és most szeretnénk ugyanígy a koronavírussal szemben is megvívni a harcukat és győztesként kikerülni belőle

– buzdított Müller Cecília. Kiemelte továbbá, hogy december 30-án 12 óráig interneten tudnak időpontot foglalni a köznevelésben dolgozók, ha szeretnék teszteltetni magukat koronavírusra mielőtt elkezdődik a következő félév.

Müller Cecília a karácsonyról azt mondta, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztonságban, szűk körben tudjuk eltölteni az szeretteinkkel, és bár ez most egy kicsit más lesz mint máskor, az NNK-hoz beérkező kérdésekből látja felelősségteljes magatartást, amit a családok tanúsítanak. Kiemelte, hogy a karácsony üzenete az emberekben fogalmazódik meg, a külső körülmények ezt befolyásolhatják, de az ünnepek megélését nagyban alakítja, hogy milyen lelkülettel éljük meg a karácsonyt.