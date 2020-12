Magyarország 255 mentőállomásán egyszerre 1700 mentőápoló, mentőgépkocsi-vezető, mentőtiszt, mentőorvos és mentésirányító lesz szolgálatban – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel.

A szóvivő a korábbi évek tapasztalatairól is beszámolt. Karácsonykor a mentőegységek a fővárosban rendszerint napi 700, míg országszerte több mint 2500 esetben nyújtanak életmentő segítséget. Ilyenkor általában nő a háztartási balesetek száma is, gyakoriak a vágott, metszett sérülések a karácsonyfák faragása miatt, valamint a főzés közbeni forrázásos balesetek – sorolta.

Korábban írtuk, hogy Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán tette közzé, hogy karácsony közeledtével Győrfi Pál mit tanácsol azért, hogy „ne okozzunk magunknak bajt, a mentősöknek pedig pluszmunkát”. A szóvivő hamar meg is írta intelmeit:

Megkérdeztem az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét, hogy mire figyeljünk karácsonykor leginkább, hogy ne okozzunk... Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2020. december 23., szerda

Győrfi Pál arra is felhívta a figyelmet, hogy a szén-monoxid-mérgezésre is figyeljünk, valamint a körültekintő, az út- és látási viszonyoknak megfelelő közlekedés fontosságára is. Győrfi Pál azt kérte, hogy az ünnepek alatt is mindenki tartsa be a koronavírus-fertőzés megelőzésének, az egészség megőrzésének szabályait.