Hogyan oldhatjuk a járvány miatti bezártságérzetet karácsonykor?

Az ünnepeken sokakban – főként az egyedül élőknél és az időseknél – ilyenkor erősödhet fel a magány érzése. A járvány idején ráadásul most még a szeretteink és az anyagi helyzetünk iránti aggodalom is szorongást kelthet. A Mélylevegő Projekt alapító-pszichológushallgatóit, Juhász Bettinát, Miklós Andreát és Pető Dorinát kérdeztük arról, hogy a koronavírus-járvány okozta bezártságérzet és az ünnepi időszak hogyan terheli meg az emberek mentális egészségét, illetve ezen milyen módszerekkel lehet segíteni.

Már hónapok óta a koronavírus-járvány béklyójában élünk, és ez példátlan változásokat kényszerített ki az élet több területén. Kutatások szerint a szorongás és a depresszió mutatói megháromszorozódtak a pandémia kezdete óta.

Ez is mutatja, hogy mennyire fontos és sürgős lenne nagyobb hangsúlyt helyezni a mentális egészség promotálására és a prevencióra. Nemcsak egyéni, alulról jövő kezdeményezésekkel, hanem társadalmi szinten, a döntéshozók részéről is. Érdemes lenne már kisiskolás korban is hangsúlyt fektetni a fiatalok pszichoedukációjára, hogy a későbbiekben már a birtokukban legyen egy eszköztár, ami a hatékony módszert jelentheti a gondok leküzdésére