Mit olvasnak a politikusok a fa alatt?

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára Békés Márton: Kulturális hadviselés - A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata című könyvét ajánlotta figyelmünkbe. A fideszes politikus szerint Békés Mártont mindig érdemes olvasni.

Lehet vele egyetérteni vagy egyet nem érteni, de figyelmen kívül hagyni biztosan nem.

Orbán szerint a szerző egyik legfontosabb felismerése az, hogy nem lehet a magyarokról hiteles narratívát alkotni külföldről vett minták alapján, főleg nem konzervatívat. Ehhez a feladathoz ugyan felhasználhatjuk nyugati vagy esetleg keleti konzervatívok gondolatait, de „önmagunk kitalálásának feladatát senki nem fogja elvégezni helyettünk”.

Az államtitkár úgy véli,

Békés másik fontos meglátása, hogy napjaink politikai csatái kulturális jellegűek, amelyek mögött életmódkérdések állnak. Ha ezen a területen nem sikerül maradandót alkotni, akkor a jobboldali politikai sikerek csak ideig-óráig tarthatnak.

Ehhez ad szerinte kiváló iránytűt a könyv, amely a Békés Márton által írt trilógia záródarabja is egyben.

Orbán Balázs karácsonyi könyv-bakancslistáján ott szerepel még Hahner Péter: Legújabb 100 történelmi tévhit - avagy amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod című kötete, valamint a szerző egy másik műve, a Világtörténelmi kaleidoszkóp magyar szemmel is.

Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselője, a Fidesz kommunikációs igazgatójának karácsonyi bakancslistáján szintén ott figyel Békés Márton legújabb könyve.

A kereszténydemokrata politikus szerint

ma a nemzeti, konzervatív oldalon Békés Márton történész az, akinek a gondolatai leginkább megtermékenyítik a és felpezsdítik a jobboldali szellemi életet,

így az ő könyvének olvasását várja a leginkább az ünnepek alatt.

Hollik emellett Orbán Balázs államtitkár könyvét is szívesen forgatja, az elmúlt hetekben megjelent kötet, melynek címe A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye, szintén egy hasznos olvasmánynak tartja.

A KDNP-s honatya ellenzéki képviselőtársának is ajánlott könyvet az ünnepekre, David Goodhart: Úton hazafelé című kötetét Gyurcsány Ferenc kezébe adná, szerinte ugyanis

ez segíthet neki jobban megérteni a szuverenista gondolkodás alapjait.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője Paul Johnson brit történész Churchill biográfiáját olvasta nemrég, ezért ő ezt ajánlja ellenzéki, valamint kormánypárti politikustársai figyelmébe.

A jobbikos politikus szerint

ha Orbán Viktor, Kövér László, vagy a brit államférfival gyakran példálózó Lázár János elolvasná, és megértené Churchill életművét, akkor talán a NER sem a sötét és eltékozolt korszakok egyikeként vonulna be a magyar történelembe.

Gyöngyösinek annyira megtetszett Churchill életrajza, hogy Paul Johnson egy másik, az amerikai nép történetét feldolgozó monumentális és ünnepelt művét, az A History of the American People című könyvét fogja elolvasni a karácsonyi időszakban.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője mostanában leginkább a Bogyó és Babócát veszi kézbe, ebből olvas fel gyermekeinek otthon.

Az ünnepekre egy kicsit komolyabb kötetet is a kezébe vesz, Boros Tamás és Fillipov Gábor: Magyarország 2030 - Jövőkép a magyaroknak című könyvét tervezi újra elolvasni, ezt ajánlja ellenzéki kollégái figyelmébe is. Emellett reméli, hogy jut ideje Zolcer János: Gorbacsov titkai című kötetére is, amely szerinte rendkívül érdekes történelmi kort dolgoz fel benne, ezért mindenképpen szeretne időt szakítani rá.

A szocialista európai parlamenti képviselő kormánypárti politikusoknak is adott tippeket az ünnepekre, nekik elsősorban a Bibliát és Ferenc pápa: Nyitott ész, hívő szív című könyvét, illetve a Fidesz 2009-es, még hatályos EP-választási programját ajánlotta elolvasásra.

Talán ebben a csendes, elmélyült ünnepi időszakban lesz idejük gondolkodni azon, hogy milyen messzire eltávolodtak a keresztényi és európai értékektől, amelyekben nemrég még őszintén hittek.

Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője Lena Dunham amerikai író False Labor - Giving up on motherhood című memoárját ajánlja elolvasásra Novák Katalin családügyi miniszter számára, mert szerinte

gyönyörű és biztosan neki is tetszeni fog.

Bánki Erik fideszes képviselőtársának pedig Kiss Tibor Noé: Beláthatatlan táj című kötetét adná karácsonyra, mert Ungár szerint

meg kell ismerkednie Kiss Tibor Noéval, ha már Baranya megye ilyen fontos neki.

Dobrev Klára, az Európai Parlament alelnöke, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője nemrég kezdett hozzá Barack Obama: Vakmerő remények című visszaemlékezéséhez.

Egy nagyszerű államfő, kiváló ember beszámolója arról, hogy a Republikánusok által feltüzelt gyűlölet közepette hogyan kell választást nyerni, és higgadtan, okosan kormányozni, hogyan kell a kormányzati döntéseket megelőzően a lehető legszélesebb körben egyeztetni, konszenzust kialakítani.

Dobrev szerint ugyan Obama elnöksége sem volt mentes a hibáktól, tévedésektől, de volt ereje ezekkel szembenézni és korrigálni.

Rengeteg mindent lehet Obamától tanulni, ezt teszem én is. Yes we can!

A DK politikusa Orbán Viktornak ajánlott egy könyvet karácsonyra, két okból is.

Az első, hogy amíg olvas, addig sem okoz Magyarországnak károkat, de azért is javaslom neki elolvasni Mario Vargas Llosa: A kecske ünnepe című regényét, mert abból megtudhatja, hogyan válik emberi ronccsá egy egykor nagyhatalmú diktátor, mi történik azokkal a nagyhatalmú vezetőkkel, akik önmagukat az emberek fölé helyezve, minden kontrollt kiiktatva korlátlan hatalommal ruházzák fel magukat.

– válaszolta az Index megkeresésére az Európai Parlament alelnöke.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke szintén a volt amerikai elnök művét olvassa karácsonykor, az Egy ígéret földje című memoárt.

A kormánytagoknak három könyvet is ajánl a pártelnök:

A Bibliát, mert szerinte a tetteik alapján úgy tűnik, még nem olvasták el,

Karl Spatz: Ereszcsatornák építése és javítása című könyvét, vélhetően Szájer József botrányára utalva,

valamint a Shoplifting Addiction: The Ultimate Guide for How to Finally Overcome An Addiction to Stealing című könyvet.

Szél Bernadett független országgyűlési is elárulta, mivel tölti az idejét az ünnepek alatt. Ő David Attenborough: Egy élet a bolygónkon című kötetét olvassa el.

A könyv ugyanis Csernobillal, a „végső reményvesztettséggel” indul, és azzal a látomással zárul, aminél inspirálóbb számára nincs.

A szerző maga írja le, hogy meg kell értetnünk politikai és gazdasági vezetőinkkel, hogy ez a jövő nem egyszerűen csak olyasvalami, amire szükségünk lenne, hanem az, amit mindannyian és mindenekelőtt és mindennél inkább akarunk.

A képviselő elmondása szerint ő már ezt megértette, ezért ezt a könyvet ajánlja elolvasásra és megértésre az Orbán-kormány, valamint a 133 kormánypárti parlamenti képviselő számára.

