Jégpáncélra hajtott egy autós Szombathelyen, tömegbaleset lett belőle

Összesen nyolc autó tört össze Szombathelyen, a Csaba úton lévő felüljárón vasárnap este, amikor az ónos szitálás miatt jégpályává változott az úttest egy szakaszon – írta meg a VAOL.

Az autósok nedves, de nem csúszós útszakaszon haladtak, ami egyik méterről a másikra jeges lett, ezért többen a szalagkorlátnak vagy másik autónak ütköztek.

Az egymás után történt balesetekről többen is bejelentést tettek. Az útszakaszt a rendőrök lezárták, az első sószóró azonban csak körülbelül 2 óra múltán érkezett csak meg. A forgalomirányító, láthatósági mellényt viselő és elemlámpával utat mutató járőröket rengetegen figyelmen kívül hagyták, és 30 kilométer per órás sebesség helyett a megengedettnél sokkal gyorsabban hajtottak rá a lezárt és korcsolyapályává vált útszakaszra. Sokan csak nehézkesen, csúszkálva tudták kiverekedni magukat róla. Volt, akinek akár 5-10 percbe is tellett ez – írja a megyei hírportál.