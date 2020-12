Koronavírus: száz alá csökkent a halottak száma

Vasárnapra 698 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 316 060 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9047 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 130 420 fő, az aktív fertőzöttek száma 176 593 fő. Az aktív fertőzöttek 19 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 20 százaléka budapesti. Kórházban 6072 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán.

Egy nappal korábban 1198 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és 118, többségében idős, krónikus beteg hunyt el. Egy nappal korábban 6003 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 468-an voltak lélegeztetőgépen.

Szombaton megérkezett a vakcina

Megérkezett Magyarországra a koronavírus elleni Pfizer–BioNTech-oltóanyag első szállítmánya szombat reggel. A belgiumi Puursban gyártott, Európában elsőként engedélyeztetett oltóanyagot rendőri biztosítással továbbítják a hazai oltópontokra. Az első szállítmány 9750 adag oltóanyagot tartalmaz, amely 4875 egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé. A kormányzati tájékoztatásban az áll, az első vakcinaszállítmányt a következő hetekben újabbak követik majd, és azokkal egy ütemben folytatódik több héten át az egészségügyi dolgozók beoltása.

2021 első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.

A főváros után Debrecenbe és Nyíregyházára is megérkezett a vakcina: Debrecenben mintegy hatezer egészségügyi dolgozó harmada kérte az oltást, s Nyíregyházán is hasonló arányban jelentkeztek a vakcinára.

Meghosszabbított járványügyi készültség

Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is. A magánrendezvények, családi összejövetelek 10 fős létszámkorlátjába a 14 év alattiak nem számítanak bele. A kormány felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat is. Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. Felhívják a figyelmet, hogy a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben. Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta ide kattintva tölthető le.

JANUÁR 11-IG FENNMARAD A JELENLEGI KIJÁRÁSI TILALOM ÉS A TÖBBI VÉDELMI INTÉZKEDÉS.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

MINDEN GYÜLEKEZÉS TILOS.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

Januárban újra tesztelik a pedagógusokat.

A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át. Mint írják, továbbra is fontos az iskolák működésének fenntartása, ezért a téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, ott a fertőtlenítést a katonák végzik. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban a téli szünet utáni egy hét digitális munkarendet követően várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Az iskolákban továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés, és iskolakezdés előtt, január elején a pedagógusok számára lehetővé teszik az önkéntes és ingyenes gyorstesztelést. A pedagógusok tesztelésével kapcsolatban a koronavirus.gov.hu oldalán olvasható, hogy

ONLINE FOGLALHATNAK IDŐPONTOT AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI DOLGOZÓK A JANUÁR 2-RE ÉS 3-RA MEGHIRDETETT CSOPORTOS KORONAVÍRUS-TESZTELÉSRE.

Az önkéntes és ingyenes vizsgálatokat országszerte 99 mintavevő ponton végeztethetik el a pedagógusok és más intézményi dolgozók a tanítás megkezdése előtt. Időpontot foglalni december 30., szerda 12:00 óráig van lehetőség. Időpontot ide kattintva foglalhat.

