Kettős fronthatás teszi próbára ma az embereket

Többnyire erősen felhős vagy borult időre lehet ma számítani, a nap első felében lehetnek felszakadozások, elvékonyodások a felhőzetben – írta előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délelőtt elsősorban az ország keleti felében fordulhat elő eső, északkeleten esetleg havas eső, majd hosszabb csapadékszünet után késő délutántól nyugat felől újra egyre több helyen újra várható csapadék. Ekkor már mindenhol eső lesz a jellemző.

A délkeleti, déli szél egy hidegfront előterében egyre nagyobb területen megerősödik, délután a figyelmeztetés szerint nyugatról-keleti felé haladva egyre többfelé viharossá fokozódik, és akár 60-80 kilométer per órás erősségűvé válik, a Dunántúlon helyenként 80-85 kilométer per órás erősségű is lehet. A kettős fronthatás miatt többeknél jelentkezhet vérnyomás-ingadozás, fejfájás, fáradtságérzet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű. Késő este 2, 9 fok várható.