Szijjártó: Rekordértékben jöttek idén a beruházások

„Soha nem zártunk még ilyen sikeres évet a beruházások szempontjából” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: a világjárvány komoly gazdasági kihívást, ugyanakkor komoly lehetőségét is jelent a magyar vállalatok számára. Aki most fejleszt, most vezet be új technológiát, most növeli a kapacitását, komoly versenyelőnyre tesz szert – fejtette ki. Szijjártó Péter kiemelte: a kormány idén nagyszabású beruházásösztönzési programokat indított.

Ezekkel összesen 1433 beruházás létrejöttét segítették, 1676 milliárd forint értékben, amelyből 472 milliárd forintot az állam adott.

Hozzátette: ezekkel összesen 12 603 új munkahely létrehozásához és 264 595 munkahely megtartásához járultak hozzá.

A miniszter szerint a magyar gazdaság életerejét mutatja az, hogy a kis- és közepes mértékű beruházások 80 százalékát magyar cégek hajtják végre. Emellett szerinte a magyar és a német gazdaság közti kapcsolat élénkségét mutatja az, hogy a legtöbb – szám szerint 19 – nagyberuházás német nagyvállalatok jóvoltából érkezik az országba.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a nyugatiakkal való gazdasági együttműködés mellett a keleti nyitás stratégiája is sikeres, amit az bizonyít, hogy a nagyberuházások összesített értékének majdnem fele (48 százaléka) keleti országok – Kína, Korea, Japán és India – vállalataihoz köthető.