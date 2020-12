Földrengés volt Magyarországon

Cikkünk folyamatosan frissül!

Több olvasónk is jelezte, hogy 12 óra 20 perc körül földrengés volt Budapesten. Néhányan Budáról jelezték, hogy megmozdultak a csillárok, mások Angyalföldről és Zuglóból hívtak bennünket.

Balatonföldvárról is telefonált egy olvasónk, miszerint a településen is rengett a föld, többen az utcára rohantak. Pécsen, Siklóson és Kanizsán is megmozdult a föld. Az Időkép írja, hogy Pécsen mindenkit kiküldtek egy áruházból, amikor elkezdett imbolyogni minden.

Az ügyben kerestük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, akik annyit közöltek: egyelőre nem tudják, hogy volt a rengés epicentruma. Mukics Dániel szóvivő későbbre ígért tájékoztatást.

Tegnap reggel reggel 6:28-kor 5,4-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot. A földmozgás epicentruma Zágrábtól 51 kilométerre volt, nagyjából hat kilométeres mélységben.

Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán tette közzé, hogy Zala, Somogy és Baranya megyében sokan érezték. A rengés epicentruma a magyar országhatártól közelítőleg 100 km-re volt, a távolság miatt Magyarországon károk keletkezése nem valószínű.