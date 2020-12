Cseh Katalin is beoltatja magát

Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom európai parlamenti képviselője Facebook-oldalán jelentette be, hogy ő is be fogja oltatni magát a koronavírus elleni vakcinával. Az EP-képviselő kijelentette, hogy megbízik az Európai Gyógyszerügynökségben, amely engedélyezte a Pfizer/BioNTech vakcináját. Kiemelte továbbá, hogy szerinte fontos, hogy az emberek megbízzanak a tudósokban, orvosokban, kutatókban, akik között ott van Karikó Katalin is, a BioNTech alelnöke.