Járőrszolgálatot indít a II. kerület az elkóborolt házi kedvencek megtalálására

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester Facebook-oldalán írt arról, hogy december 31-e és január 2-a között járőrszolgálatot indítanak annak érdekében, hogy a szilveszteri petárdázás miatt megijedt állatok minél előbb hazajuthassanak.

Bár a koronavírus-járvány miatt szilveszterkor is érvényben lesznek a kijárási korlátozások, valamint a kormány megtiltotta a tűzijátékok használatát is, vannak azonban olyan pirotechnikai eszközök, amelyeket magánterületen továbbra is lehet használni.

A II. kerületben éppen ezért chipolvasóval is felszerelt járőrszolgálat járja majd a kerületet, amely telefonos ügyeleten keresztül fogadja a bejelentéseket az elkóborolt állatokról, majd begyűjti őket, és segít a házi kedvenceket visszajuttatni a tulajdonosuk számára, szükség esetén pedig akár állatorvosi kezelést is biztosít, legvégső esetben pedig állatpanzióba vagy állatmenhelyen helyezi el a megtalált állatokat.

Házi kedvencek járőrszolgálata - segítünk az ijedt kutyusoknak, hogy minél előbb hazajuthassanak! Hiába tilos a...

Tavaly több száz házi kedvenc eset áldozatul a szilveszteri „durrogtatásnak”, mert a sokkos állapotban lévő, ijedt állatokat gyakran elgázolták.