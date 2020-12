Kórházba került a volt szombathelyi polgármester

A Nyugat.hu számolt be róla, hogy Ipkovich György, Szombathely korábbi polgármestere, agyvérzés gyanúja miatt került kórházba. A szocialista politikus december 25-én reggel szállították be a szombathelyi Markusovszky kórházba. A lap információi szerint jelenleg is ott ápolják, de már jobban van.

A 66 éves Ipkovich Görgy 2002 és 2010 között vezette a Vas megyei várost, 2018-ig a közgyűlés tagja is volt képviselőként, 2005 és 2014 között az MSZP országgyűlési képviselőjeként is tevékenykedett a közéletben, azóta főleg ügyvédként dolgozik.

Az Index több helyi politikustársát is megkereste, azonban bővebb információval senki nem szolgált a család kérésére, azonban mindannyiuk mielőbbi jobbulást kívánt a volt városvezetőnek.