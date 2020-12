Fordulat a Covid elleni harcban: indul a hazai oltás fejlesztése

A Magyar Közlöny alapján a Kormány 2030/2020 (XII. 29.) határozata nyomán a Debreceni Egyetem a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve megbízást kapott az új típusú koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésére. A munka már meg is kezdődött, jelenleg az állatkísérletek folynak, de a tervek szerint legkésőbb egy éven belül eljuthat a vakcina az előrehozott törzskönyvezésig.

Az oltás minden bizonnyal jól jön majd, hiszen a legóvatosabb becslések szerint is velünk marad a vírus belátható időn belül, és sajnos elég gyorsan mutálódik is. Mindenképp a fejlesztés mellett szól, hogy az ország nem függene a külföldi gyártóktól egy esetleges vakcinahiány esetén sem.

Az oltás kifejlesztésére a Nemzeti Oltóanyaggyár keretein belül kerül sor, és részt vesz benne a vírusvakcinák gyártása terén közel három évtizedes gyakorlattal rendelkező Fluart Kft. is. A klinikai kipróbálás az egyetem feladata, míg a vírust a Nemzeti Népegészségügyi Központ biztosítja annak nemzetközi szinten is igen korszerű, BSL 3-as besorolású laboratóriuma segítségével.

KÜLÖN JELENTŐSÉGET AD A DOLOGNAK, HOGY AZ OLTÁSHOZ A HAZÁNKBAN IZOLÁLT VÍRUSVARIÁNSOKAT HASZNÁLJÁK FEL,

nem pedig a világjárvány elején Kínában szekvenált kórokozót, amely a jelenleg elérhető vakcinákban van, és ami azóta több mutáción is átesett.

A technológia feltehetőleg az eddig itthon bevált módszer lesz, vagyis teljes, de elpusztított, és így fertőzésre és szaporodásra képtelen vírust tartalmazza majd egy immunreakció erősítő adalék, ún. adjuváns mellett. Ez a technológia az antitestképződés mellett a sejtes immunitásra is alapoz, melynek fontosságát egyre több tanulmány hangsúlyozza, és a tüskefehérjén kívül a vírus teljes felülete ellen várható antitesttermelés.

A Nemzeti Oltóanyaggyárról és a hazai vakcinagyártás fontosságáról Pozsgay Csilla egyetemi docens, az OGYÉI előző főigazgatója nyilatkozott korábban részletesen, a Pharmaonline.hu és a MarketingPirula gyógyszeripari híroldalakon. Elmondása szerint Magyarországon közel 100 évig, a 1990-es évekig gyártottak humán oltóanyagot. A privatizáció, amely a gyógyszeripart is jelentősen érintette, nagyrészt felszámolta ezt a tevékenységet.

MÁRA MAGYARORSZÁGON A FLUART Kft. RÉVÉN CSUPÁN AZ INFLUENZAVAKCINA GYÁRTÁSA MARADT MEG, HAZÁNK ÍGY A TÖBBI VÉDŐOLTÁSBÓL BEHOZATALRA SZORUL.

Ennek következtében előfordult már vakcinahiány, például a BCG, tífusz, tetanusz, meningococcus, kanyaró elleni oltóanyag ellátása akadozott a külföldi beszállítók részéről. Érzékelve az ismétlődő hiányhelyzetek okozta nyomást, 2018 márciusában a kormány úgy határozott, hogy Nemzeti Oltóanyaggyárat hoz létre Debrecenben.

Ez nem lenne egyedi magyar jelenség, mivel a globalizáció ellenére is látunk olyan országokat, melyek igyekeztek megőrizni a nemzeti vakcinagyártást. Így például: Bulgária, Dánia, Lengyelország, Szerbia, és vannak olyan országok is, melyek stratégiai okból több oltóanyaggyárat tartanak fenn, mint például Japán. Hazánkban korábban a Fluart Kft. fejlesztette ki többek között a 2009-es pándémiás vakcinát, a fentivel megegyező metodikával, amiről az egyik legtekintélyesebb orvosi szaklap, az angol Lancet is beszámolt, elismerve a magyar kutatók sikerét.

(Borítókép: Oltáshoz előkészített koronavírus elleni oltóanyag, a Pfizer-BioNTech vakcina az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet oltópontján Budapesten 2020. december 30-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)