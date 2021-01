Összeverte nőgyilkos zárkatársát a csantavéri halálosztó

Egy nő életét kioltó rab mellé helyezték Dér Csabát, akit emberöléssel és gyilkossággal vádolnak. A szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi még december 17-én került konfliktusba a cellatársával – írja a Blikk.

Egy fővárosi börtönben olyan elkövetővel volt összezárva, aki a vád szerint brutális módon, több késszúrással ölt meg egy nőt három éve. Ügyfelem ezért kérte az áthelyezését. Védencem fokozott őrizetű kategóriába tartozik, az egészségügyi sétát is elkülönítve végzi és a zárkája is bekamerázott, így az incidensről készült videófelvétel, amit még nem láttam, de a két fogvatartott összeszólalkozott, és védencem állítólag ököllel arcon ütötte zárkatársát. Ennek alapján fegyelmit indíthat ellene az intézet, és akár könnyű testi sértésért is indulhat büntetőeljárás. A büntetés-végrehajtási intézetnek figyelnie kellett volna arra, hogy olyan fogvatartottak ne kerüljenek egy zárkába, akiknél fokozottan fennáll annak a veszélye, hogy az együttlétük bármilyen problémát generálhat