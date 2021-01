Sorozatgyilkos lehet a Kámfor utcai késelő

Nem engedte szabadlábra újév napján a tavaly augusztus óta emberölés gyanúja miatt letartóztatott 46 éves E. Lászlót a Budai Központi Kerületi Bíróság – írja a Magyar Nemzet.

A nyomozóhatóság bizonyítékai szerint ugyanis

legalább három gyilkossághoz is lehet köze, így a szökésétől és további jogsértések elkövetésétől tartva indítványozták a 2020 augusztusa óta börtönben levő férfi további fogva tartását.

Egy budapesti, XIII. kerületi, Kámfor utcai romos vasúti telephelyen 2020. augusztus 26-án egy vérző férfira bukkantak. A sértett még élt, a mentőknek el tudta mondani, hogy arra ébredt, valaki mellkason szúrta. Kórházba szállították, életét több műtéttel lehetett csak megmenteni.

A rendőrök a közelben rátaláltak a hajléktalan E. Lászlóra, aki azt állította, egy ismeretlen alak rájuk rontott, megtámadta őt és a sértettet is. Később, mikor rájött, hogy áldozata túlélte a késelést, változtatott a vallomásán, és elismerte, hogy ő szúrt. Önvédelemre hivatkozott.

Tavaly május 27-én szintén az angyalföldi, Kámfor utcai telep mellett egy 29 éves hajléktalan férfi holttestére bukkantak. Az orvosszakértő szerint az áldozatot leszúrták, halála után kirabolták, az előző nap felvett, ötvenezer forintos rokkantsági nyugdíja miatt ölhették meg. Júliusban ugyanezen a környéken megtámadtak egy harmadik hajléktalant is, aki elmondta, hogy egy idegen pénzt kért tőle, majd amikor ezt ő megtagadta, akkor a támadója megverte, arccsontját több helyen is eltörte, sőt, amikor a földre zuhant, elvette az értékeit is.

A rendőrség szerint mindhárom eset E. László nevéhez köthető, ahogy egy 2017-es, józsefvárosi súlyos testi sértés is.