Nem egységes az ellenzék álláspontja a koronavírus elleni oltásról

Tavaly december közepén készített közvélemény-kutatást az IDEA Intézet az Azonnali megbízásából, amelyből kiderült: a pártpreferencia és az oltásellenesség között párhuzam vonható.

A 2020. december 11. és december 15. között készült közvélemény-kutatás szerint leginkább a kormánypártiak bíznak a vakcinában, a Fidesz szavazóinak 57 százaléka oltatná be magát a koronavírus ellen. Az ellenzéki pártok közül a Momentum szavazói a leglelkesebbek az oltás iránt, 46 százalékuk adatná be a vakcinát. Az MSZP támogatói megosztottak a kérdésben, nagyjából kiegyenlített az oltáspártiak és -elutasítók aránya. A Demokratikus Koalíció és a Jobbik hívei azonban egyértelműen oltásellenesek.

Ez a politikai pártok kommunikációján is jól látszik: a kormánypárti politikusok közösségi médiafelületeiken rendszeresen kampányolnak amellett, hogy a lakosság minél szélesebb körben oltassa be magát. Legutóbb Győr fideszes polgármestere buzdított az oltásra, Dr. Dézsi Csaba András a feleségével együtt egészségügyi dolgozóként jutott hozzá a vakcinához.

A Momentum kötelezővé tenné, a Jobbik nagyon nem

Az ellenzéki pártok azonban megosztottak vakcinaügyben. Az Index minden pártot megkeresett azzal a kérdéssel, hogy terveznek-e szervezett kampányt indítani az oltás népszerűsítése mellett, tekintve, hogy több közvélemény-kutatás is rámutat: a lakosság szkeptikus az oltással kapcsolatban. Megkeresésünkre csak a Momentum, az LMP és a Párbeszéd válaszolt, akik mind azt nyilatkozták: hisznek abban, hogy a vírus legyőzéséhez szükség van a tömeges oltásra.

A három ellenzéki tömörülés közül leginkább a Momentum biztatja híveit arra, hogy oltassák be magukat az új vakcinával. Cseh Katalin, a párt európai képviselője és Kerpel-Fronius Gábor momentumos főpolgármester-helyettes is a védőoltás mellett kampányolnak közösségi oldalukon.

Buzinkay György, a Momentum egykori elnökségi tagja pedig egy Azonnalira írt publicisztikájában amellett érvel, hogy a kormánynak

kötelezővé kellene tennie az oltást a lakosság körében.

Az LMP is proaktívan kommunikál a témában. Kanász-Nagy Máté, a párt társelnöke év végi sajtótájékoztatóján is az oltás fontosságáról beszélt, de a párt központi Facebook-oldalán is kampányt indítottak a vakcina mellett.

Központi kampányt ugyan a Párbeszéd nem indított, de V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester, a párt elnökségi tagja a közösségi oldalán szintén amellett tette le a voksát, hogy beadatja magának a vakcinát, amint lehetősége lesz rá.

A DK közösségi oldalán nem találtunk olyan posztot, amely kifejezetten az oltás mellett érvelne. A párt megszólalásai rendre arról szólnak, hogy

Orbán Viktorék „emberkísérletet végeznek” a magyarokon az orosz vakcinával,

ugyanakkor nem elutasítóak az Európai Unió által is engedélyezett német–amerikai vakcinával szemben.

A Jobbik sem folytat proaktív kampányt az oltás népszerűsítése mellett, az ezzel kapcsolatos megszólalásában a párt inkább azt követeli a kormánytól, hogy

ne tegye kötelezővé az oltást,

valamint hogy ne járjanak többletjogok azon állampolgárok számára, akik megkapták a vakcinát.