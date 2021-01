Mobil iglukba költöztetik a hajléktalanokat Zalában

A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére mobil iglukat szereznek be Nagykanizsán a helyi hajléktalanok biztonságos elszállásolására. A szociális projekt megvalósításához a közelmúltban egymillió forintos támogatást ítélt meg Balogh László, Nagykanizsa polgármestere – írja a Zaol.hu.

Az Index úgy értesült a Magyar Vöröskereszttől, hogy egyelőre nem országos, hanem egyedülálló helyi kezdeményezésről van szó.

A mobil iglu eredetileg egy francia mérnök találmánya, és azért hasznos, mert:

összehajtható,

jó hőszigetelésű,

vízálló polifoam anyagból készült,

könnyen mozgatható,

higiénikus, mert egyszerűen tisztítható,

tűzálló,

és körülbelül 15 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet biztosít a kinti hőmérséklethez képest.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete azért is javasolta a mobil igluk beszerzését, mert igencsak előnyös befektetésről van szó, miután nincs szükség engedélyeztetési eljárásra, ahogy az igluk technikai kivitelezés szempontjából rendkívül egyszerű eszközök.

A szakemberek úgy becsülik, hogy Nagykanizsán15-20 hajléktalan élhet, akiknek komoly segítséget jelentene, ha beköltözhetnének egy mobil igluba. Balogh László polgármester saját hatáskörben döntött a támogatás odaítéléséről.

Ezt a melegen tartó mobil iglut, amit nagyon okos megoldásnak tartunk, az egyik kollégám fedezte fel. Az ötlet egy tragikus eset után fogalmazódott meg. Amikor tavaly ősszel hirtelen betörtek a mínuszok Nagykanizsára, november elején halálra fagyott egy hajléktalan, aki nem volt a helyi hajléktalanszálló lakója

– mondta el az Indexnek Baracskai Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zala megyei igazgatója.

A mobil igluk január 15. és 20. között érkeznek Nagykanizsára Csehországból, a legközelebbi mobiliglu-lelőhelyről. Az iglukat a hajléktalanszálló közelében fogják elhelyezni, hogy a látóterükben legyenek, és így vigyázni tudjanak rájuk.

Koronavírus, földrengés, 2020

Az idén fennállásának 140. évfordulóját ünneplő Magyar Vöröskereszt legutóbb a december 29-i, halálos áldozatokat követelő horvát földrengés fedél nélkül maradt túlélőinek nyújtott támogatást.

A Neighbours Help First hálózat tagjaként a Magyar Vöröskereszt segítséget ajánlott fel a Horvát Vöröskeresztnek katasztrófa-válaszadási egységeivel, szakértőkkel, logisztikai támogatással, illetve adománygyűjtő akciójukkal is hozzájárultak a katasztrófa okozta károk enyhítéséhez.

A koronavírus-járvány által sújtott tavalyi évben a Magyar Vöröskeresztnek más téren is bőven volt teendője.

Már februárban, a járvány hazai megjelenésének kezdetén elindították a koronavírus-tájékoztató oldalukat, ahol folyamatosan informálják a lakosságot a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb óvintézkedésekről.

Márciusban a koronavírus elleni összefogás jegyében nagyszabású online adománygyűjtést szerveztek, a befolyt összegből pedig a Magyar Vöröskereszt védőmaszkok, védőruhák és fertőtlenítőszerek beszerzését támogatta. Többek közt kórházak és szociális, egészségügyi intézmények javára.

Mindemellett a Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei azóta is részt vesznek a Covid-szűrőpontok működtetésében, telefonos kapcsolatot tartanak, időpontot egyeztetnek a szűrésre váró páciensekkel, valamint a Covid-szűrésekre kiszálló szakemberek és a minták szállításában is segítenek.

Október elejétől, a második hullámmal a vöröskeresztes önkéntesek ismét bekapcsolódtak az Országos Mentőszolgálat irányítóközpontjának munkájába. Önkénteseik decemberig a fővárosban és hat megyében láttak el diszpécseri feladatokat minden hétköznap és hétvégén is.

Az elmúlt három hónapban a diszpécserszolgálat keretein belül 200 önkéntes 1248 műszakban több mint 7012 órát dolgozott. Ez idő alatt nem kevesebb mint 62 ezer 400 telefonhívást intéztek a Vöröskereszt kötelékében – írja honlapján a szervezet.

Borítókép: MTI Fotós: Jászai Csaba