Ceglédi: Nem lehetek egyszerre elemző és tanácsadó

Még tavaly októberben írtunk arról, hogy Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselő tanácsadójaként dolgozik Ceglédi Zoltán politikai elemző, humorista.

Ceglédi honlapján most arról ír, lejárt a munkaszerződése, így 2021-től már nem segíti tovább kommunikációs tanácsokkal az ellenzéki EP-képviselőt.

Ceglédi tavaly a liberális Renew-frakcióban ülő momentumos politikus munkatársaként havi bruttó 865 ezer forintért kapott munkájáért. A politikai elemzőt sokan kritizálták akkoriban a sajtóban és a közösségi médiában is, amiért a nyilvánosságban nem jelentette be, hogy az ellenzéki képviselőnek dolgozik, miközben munkája során rendre véleményt alkot különböző elemző műsorokban a közélet szereplőiről.

Ceglédi munkaviszonya Donáth Annával azonban addig sem volt titok, a momentumos EP-képviselő honlapján ugyanis

korábban is elérhető, nyilvános információ volt.

Az ellenzéki politikus akkor az Index megkeresésére azt válaszolta, hogy a politikai elemzőt több mint egy évtizedes tapasztalata és szakmai kvalitása miatt kérte fel a munkára.

Ceglédi most búcsúzó bejegyzésében azt írta:

A politikai elemző honlapjára írt cikkében méltatta a momentumos politikust, Donáthot az egyik legfontosabb magyar politikusnak nevezte.

Ceglédi azonban belátta, hogy nem lehet egyszerre elemző és egy politikus tanácsadója is. Erről a felismeréséről így írt:

A momentumos politikustól végül úgy búcsúzott:

Donáth Anna a következő négy évben is kiváló munkát fog végezni európai parlamenti képviselőként, nélkülem is. Ha azt teszi, amit eddig, akkor a 2024-es bizalmam is az övé. Szia, Anna, hajrá, Anna!