Deutsch Tamás felesége nyerte év edzője díjat az MTK-nál

Deutsch-Lazsányi Erikát, Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő és klubelnök feleségét választották meg az év edzőjének MTK-nál. Az egyesület honlapján osztották meg az erről szóló közleményt.

Talán most a szokásosnál is nagyobb büszkeséggel és elismeréssel kell beszélnünk azokról, akik a nehézségek ellenére is csodálatos eredményeket értek el 2020-ban. Nagyon kevés nemzetközi versenyt lehetett megrendezni, sok sportágban kitűzték, aztán elhalasztották, majd újra meg újra kitűzték a világversenyek időpontjait, de végül sajnos csak néhány eseményt tudtak megrendezni.