Nem számít az oltásnál, hogy milyen az oltásra jelentkező személy NEAK-os lámpaszíne – közölte az Emmi az ATV kérdésére.

Így ebben az esetben függetlenül attól, hogy érvényes-e az oltásra jelentkező TAJ-száma, akkor is beoltják. A járvány kezelése állami feladat, így az ezzel kapcsolatos költségeket az állam biztosítja – írta a minisztérium.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán nyilvános oltási terv szerint azokat a TAJ-számmal rendelkező, 18 évnél idősebb állampolgárokat olthatják be, akiknél az elmúlt 6 hónapban nem igazolódott be a koronavírus-fertőzés, függetlenül attól, hogy voltak-e tünetei.

Az oltási terv szerint először az egészségügyi dolgozók kapják meg a vakcinát. Az Emmi az ATV kérdésére azt is közölte, hogy az országba érkező vakcinák beérkezési ütemének megfelelően megkezdik a pedagógusok oltását is.

A minisztérium szerint a kormány eddig is és ezt követően is kiemelten kezeli a pedagógusok és a gyermekek egészségének védelmét.

Ezért is tartatjuk be szigorúan a járványügyi intézkedéseket, fertőtlenítettük immár másodszor az intézményeket, vezettük be ősszel a kötelező hőmérőzést, végeztünk gyorstesztelést a köznevelési intézményekben és rendeltünk el azonnal rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet ott, ahol megjelent a fertőzés